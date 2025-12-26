Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

Inês Morais recorreu a uma expressão habitualmente usada por João Ricardo e acabou por levantar suspeitas sobre uma nova companhia do amigo. A situação foi contada durante uma entrevista no programa Dois às 10, na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro.

A vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final comentava a vitória de Liliana na prova que lhe garantiu o passaporte para a final, quando utilizou uma expressão associada a João Ricardo.

«Este jogo foi muito intenso. Acho que aqui o passaporte foi um bocadinho o “Deus dos realities”. O João Ricardo é que costuma dizer isto. Ele viu uma gala comigo, lá em minha casa, e teve muita graça ouvi-lo dizer isto», explicou.

Foi no seguimento deste comentário que Inês Morais revelou que João Ricardo costuma assistir, pontualmente, às galas em sua casa. No entanto, na noite do passado domingo, o amigo surgiu acompanhado, o que acabou por gerar curiosidade.

«Ele estava com uma amiga minha e ligaram-me a dizer: “Ah, tens jantar?” e eu respondi: “Tenho. Venham!”», contou.

Perante a curiosidade de Cláudio Ramos, Inês Morais apressou-se a esclarecer que a companhia de João Ricardo não era uma figura pública e garantiu que não existe qualquer envolvimento amoroso entre ambos: «Mas não, Cláudio. Não inventes. Ai meu Deus, por favor ».

A comentadora acabou por esclarecer que o que a une a João Ricardo é apenas uma amizade: «Somos muito amigos, estamos muitas vezes juntos. É só isso, juro por tudo. Ai que eles matam-me os dois. É que agora até parece que eu estou aqui a encobrir alguma coisa, não. Estivemos a ver a gala e o João Ricardo estava a dizer isto que eu achei muita graça, que é o Deus dos realities.», concluiu.