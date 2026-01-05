Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

Inês ficou em segundo lugar no Secret Story 9, e entrou com o segredo: “Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor”.

Hoje, a finalista teve a sua primeira entrevista depois de sair da casa mais vigiada do país, onde deu todos os detalhes sobre a separação com o ex noivo.

A finalista começou por explicar que se tinha chateado com a dama de honor por outro motivo, mas que foi a partir de uma conversa com outra amiga que descobriu toda a verdade. A dama de honor acabou por admitir que se tinha envolvido com o noivo de Inês. A confissão foi gravada e Inês descobriu que estava a ser traída.

«Houve um confronto, falámos sobre a situação e eu disse logo que era para terminar», explicou frisando que não houve espaço para futuras oportunidades.

Inês afirma ainda que está a viver a fase mais feliz da sua vida, junto de Dylan.

Veja o vídeo.