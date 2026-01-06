Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

A história de amor de Inês e Dylan continua para lá das portas do Secret Story – Casa dos Segredos 9. Depois de conquistar o segundo lugar na grande final, Inês já começou a organizar a nova fase da sua vida e Dylan está incluído nesse caminho.

O casal confessou, esta segunda-feira, dia 5, no programa Dois às 10, que está a preparar-se para dar um passo importante na relação: viver juntos. «Ainda estamos a averiguar a situação, mas obviamente que o nosso plano é irmos viver juntos agora. Estamos a definir se vamos para o norte ou se ficamos no sul», revelou Dylan.

Já Inês confirmou a intenção, mas admitiu que a decisão final ainda não está tomada: «Ainda não está decidido. Estamos a gerir a situação», afirmou, em conversa com Cristina Ferreira.

Entre carinho, cumplicidade e muito amor, os dois assumem que querem continuar o romance fora da casa mais vigiada do país agora, lado a lado e com planos reais para o futuro.

Os fãs aguardam ansiosamente para saber qual será o próximo capítulo desta relação que começou diante do público e promete continuar fora dos holofotes.

Veja o momento aqui: