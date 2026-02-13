Meme do dia: Instrutor Joaquim dá a resposta mais hilariante de sempre ao «atrevimento» de Filipe Delgado

Na tarde desta sexta-feira, 13 de fevereiro, Filipe Delgado mostra-se preocupado com o Instrutor Chefe Joaquim. O recruta acaba mesmo por perguntar o que se passa e o momento é hilariante.

O recruta da semana da 1ª Companhia estava a fazer limpezas quando decidiu questionar o seu superior. «Porque é que estava triste connosco hoje de manhã?», perguntou. «Acha que é da sua preocupação?», atirou, de imediato, o Instrutor Joaquim.

Filipe Delgado reforçou que gostava de perceber o motivo da tristeza do Instrutor Chefe e este decidiu mesmo «matar» a curiosidade do recruta. «Eu estou triste porque todos os dias tenho de olhar para recrutas», atirou.

«Ah, era só isso! Então, se era só isso… Ainda temos mais uma semana, se Deus quiser. Mas nós estamos a fazer de tudo para se animar», retorquiu o cantor.