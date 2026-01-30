Músculos e mais músculos. Fotos do Instrutor Marques em tronco nu viralizam na Internet

Um instrutor da 1.ª Companhia está a conquistar fãs fora da base militar. Bruno Marques, carinhosamente apelidado de "Instrutor Saúde" pelos recrutas, tornou-se uma sensação nas redes sociais.

O motivo desta alcunha está ligado ao facto de o instrutor ter um corpo definido e tonificado, com músculos visíveis em t-shirts sem mangas. Agora, foram partilhadas fotografias que deixam pouco à imaginação.

Uma página de fãs dedicada ao instrutor publicou fotos onde aparecem os abdominais do militar.

Bruno Marques é tenente paraquedista do Exército Português. Contudo, já abandonou as Forças Armadas «há algum tempo». Faz parte do conjunto de militares que orienta os recrutas do reality show da TVI.