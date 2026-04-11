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«É paixão?»: Instrutor Joaquim “encostado à parede” por causa de Soraia Sousa. E a resposta surpreende - TVI

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O militar foi confrontado com o que sente pela ex-recruta e nada ficou por dizer.

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A ligação entre o instrutor Joaquim e Soraia Sousa, que marcou a última edição de 1.ª Companhia, continua a alimentar a curiosidade dos fãs — e há novos desenvolvimentos que estão a dar que falar.

Desta vez, tudo aconteceu nas redes sociais. O militar abriu uma caixa de perguntas no Instagram e, como já seria de esperar, muitos seguidores aproveitaram para questionar o militar sobre a relação com a ex-recruta.

Entre as várias questões, uma destacou-se: «Gostas da Soraia Sousa. Mas é paixão? Adorava ver-vos juntos...», atirou um fã, sem rodeios.

Fiel ao seu estilo reservado, o instrutor optou por uma resposta enigmática e bem-humorada: «Vocês e as vossas ‘armadilhas’...», escreveu, sem confirmar — nem desmentir — qualquer envolvimento mais profundo. Numa outra questão que media o sentimento de 0 a 10, o militar rebentou a escala: «11», atirou. 

Recorde-se que, durante o programa, a proximidade entre Joaquim e Soraia não passou despercebida, gerando vários comentários e especulações sobre uma possível ligação para além do contexto militar.

Agora, com esta nova interação nas redes sociais, as dúvidas voltam a adensar-se. Será apenas uma amizade especial ou haverá algo mais por trás desta cumplicidade?

Para já, tudo permanece em aberto — mas uma coisa é certa: Joaquim e Soraia continuam a ser uma das duplas mais comentadas entre os fãs de 1.ª Companhia.

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