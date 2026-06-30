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Esta concorrente do Big Brother Verão destacou-se pela boa disposição. O que não sabe é que é "unha com carne" de uma famosa - TVI

Esta concorrente do Big Brother Verão destacou-se pela boa disposição. O que não sabe é que é "unha com carne" de uma famosa

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Daniela Santos já mostrou quem vai apoiar nesta edição do Big Brother Verão e fez questão de deixar uma mensagem especial a uma das concorrentes.

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A estreia do Big Brother Verão ficou marcada pela entrada de vários concorrentes, mas houve uma em particular que mereceu um apoio público muito especial por parte de Daniela Santos à concorrente Íris.

A concorrente em causa é Íris, de 23 anos, natural de Lisboa, que entrou na casa mais vigiada do País com a ambição de deixar a sua marca no jogo. Profissional de marketing e promotora de eventos, destaca-se pela sua veia artística, inteligência, frontalidade e facilidade de comunicação.

Curiosa e sociável, Íris interessa-se por áreas tão distintas como política, cultura e mitologia grega. Filha de bailarinos, herdou dos pais a paixão pela dança e acredita que a sua personalidade forte, irreverente e autêntica fará dela uma concorrente impossível de passar despercebida.

No entanto, antes mesmo de iniciar a sua aventura no reality show da TVI, ficou evidente que conta com o apoio de Daniela Santos, com quem mantém uma relação de grande proximidade. No dia da estreia do Big Brother Verão, Daniela Santos partilhou nas redes sociais uma imagem da concorrente, acompanhando-a apenas com uma curta, mas significativa, mensagem: «Família ✨».

A publicação não deixou margem para dúvidas quanto à ligação entre as duas e demonstra que Daniela Santos estará a acompanhar atentamente o percurso de Íris dentro da casa, apoiando-a desde o primeiro dia desta nova aventura televisiva.

Veja a publicação.

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