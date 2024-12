Isa e Domingos derretem corações ao surgir com o filho: «O nosso primeiro Natal a três»

O casal d' "O Triângulo", Isa Oliveira e Domingos, utilizou as suas redes sociais para uma partilha única e adorável, que deixou os fãs derretidos.

Isa e Domingos gravaram um vídeo, onde ambos aparecem a decorar a árvore de Natal na presença do filho de ambos. De notar que os três estavam a usar o pijama igual. Que momento bonito em família!

«O nosso primeiro Natal a três. O mais especial de todos»

Isa e Domingos tornaram-se um dos casais mais queridos pelos fãs desde que se conheceram no reality show "O Triângulo". Desde esse momento especial, a ligação entre os dois fortaleceu-se a cada dia, e agora formam uma verdadeira família. Isa confessou que, inicialmente, não estava à espera que algo assim acontecesse durante a sua participação no programa, mas acredita que tudo aconteceu com um propósito maior. “Tinha que ser”, afirmou, revelando que o destino parecia ter planos muito claros para eles.

Recentemente, estiveram no programa "Dois às 10". Ora veja!

Isa revelou que «houve uma força muito grande que nos juntou aos dois dentro daquela casa». O casal mostrou-se cada vez mais apaixonado e que a chegada de Duarte foi a melhor coisa que lhes aconteceu.

«É a melhor coisa do mundo, a alegria da nossa casa!»

Ainda durante a conversa com o casal, Cristina Ferreira mostrou-se encantada com Duarte e teve um gesto adorável com o bebé que deixou todos emocionados. O sorriso de Duarte para a apresentadora deixou-a encantada!