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Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet - TVI

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  • Hoje às 10:25

Isabela Cardinali tornou-se conhecida aos 19 anos, quando entrou na casa mais vigiada do país. Depois de conquistar o terceiro lugar no Secret Story 7 e de vencer outro reality show da TVI, a ex-concorrente abraçou novos desafios e tem agora uma vida profissional bem diferente.

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Foi em 2018 que Isabela Cardinali entrou no Secret Story 7, com apenas 19 anos. A jovem rapidamente ganhou destaque no programa, não só pela sua personalidade, mas também pelo romance que viveu dentro da casa. No final da competição, conquistou o terceiro lugar.

No ano seguinte, Isabela voltou a aceitar o desafio da televisão e participou no Like Me, outro formato da TVI. Desta vez, o desfecho foi ainda mais positivo: a jovem venceu o programa, consolidando o seu nome junto do público.

Depois de vários anos ligados ao mundo do espetáculo e da televisão, Isabela Cardinali decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional e surpreendeu recentemente os seguidores com uma nova aposta.

Isabela é influenciadora digital e continua ligada ao mundo do circo e aos espetáculos de arte circense, uma área que permanece presente na sua vida, devido ao impacto e importância da família nessa área.

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