Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Um Reality muda a vida e estes ex-concorrentes são exemplos disso. Conheça as histórias de sucesso

Vida dos ex-concorrentes dá volta de 180 graus: O que faziam vs o que conquistaram

Fez história num reality com uma paixão intensa. Hoje, ninguém acredita na profissão que escolheu

Foi em 2018 que Isabela Cardinali entrou no Secret Story 7, com apenas 19 anos. A jovem rapidamente ganhou destaque no programa, não só pela sua personalidade, mas também pelo romance que viveu dentro da casa. No final da competição, conquistou o terceiro lugar.

No ano seguinte, Isabela voltou a aceitar o desafio da televisão e participou no Like Me, outro formato da TVI. Desta vez, o desfecho foi ainda mais positivo: a jovem venceu o programa, consolidando o seu nome junto do público.

Depois de vários anos ligados ao mundo do espetáculo e da televisão, Isabela Cardinali decidiu dar um novo rumo à sua vida profissional e surpreendeu recentemente os seguidores com uma nova aposta.

Isabela é influenciadora digital e continua ligada ao mundo do circo e aos espetáculos de arte circense, uma área que permanece presente na sua vida, devido ao impacto e importância da família nessa área.