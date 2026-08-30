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Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador - TVI

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

  • Big Brother
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Isabela Cardinali voltou a recordar um dos períodos mais difíceis da sua vida e, desta vez, não poupou nas palavras. A antiga vencedora de um reality show recorreu às redes sociais para agradecer às amigas que estiveram ao seu lado após o fim inesperado do casamento e deixou uma forte crítica ao ex-marido.

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A história de Isabela Cardinali e Pedro Moreira começou durante o Secret Story 7, em 2018, e a relação que nasceu na casa mais vigiada do país acabou por ultrapassar os limites do programa.

Em 2022, depois de vários anos de namoro, o casal decidiu dar um passo maior na relação e subiu ao altar. O casamento aconteceu em julho, mas a felicidade durou pouco. Apenas uma semana depois, Isabela e Pedro acabaram por separar-se, numa decisão que surpreendeu tudo e todos.

Na altura, a artista circense explicou que o fim da relação esteve relacionado com um desentendimento entre os dois e com dificuldades em conciliar os respetivos projetos profissionais. Anos mais tarde, Isabela voltou a falar abertamente sobre essa fase e garantiu que o carinho pelo ex-companheiro não desapareceu com o fim do casamento.

«Foram anos muito bons. É assim, eu digo sempre isto, não é pelo casamento ter acabado que obviamente o carinho que nós sentimos pela pessoa se desvanece. Eu continuo a gostar do Pedro como o meu melhor amigo, como uma pessoa que viveu cinco anos da minha vida ao meu lado», revelou numa entrevista.

A antiga concorrente explicou ainda que ambos queriam seguir os seus caminhos profissionais, mas que chegaram a um ponto em que não conseguiam encontrar uma solução que funcionasse para os dois.

«Houve um desentendimento em que não conseguíamos os dois chegar a um consenso. E os dois queríamos muito seguir as nossas áreas profissionais, que neste momento estavam a ser colocadas em causa devido à nossa relação», contou.

Isabela reconheceu também que tinha feito grandes mudanças na sua vida por causa da relação e que, com o passar do tempo, percebeu a falta que lhe fazia recuperar algumas dessas coisas.

«Eu tinha deixado a minha mãe e tinha deixado o circo, que era uma coisa que hoje sei, na altura, não, mas que me estava a fazer muito mal», confessou, acrescentando que acabou por perceber que precisava novamente da sua vida profissional e do mundo circense.

Recorde-se das imagens mais ousadas de Isabela Cardinali

Agora, uma nova publicação veio trazer novamente o assunto para a atualidade. Num vídeo partilhado no TikTok, Isabela recordou precisamente o período em que teve de deixar a casa onde vivia com Pedro e fez um agradecimento especial às amigas que não a deixaram sozinha naquele momento.

«Isto foi a última noite na minha casa, onde vivia com o meu ex-marido que me deixou após uma semana do nosso casamento. Quando tive de entregar a casa só elas é que me ajudaram na mudança», começou por revelar.

Veja o vídeo.

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