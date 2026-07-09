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Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows - TVI

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

  • Big Brother
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O casamento de Iury e Daniel Monteiro está cada vez mais próximo e os futuros noivos já começaram a levantar o véu sobre quem marcará presença na cerimónia.

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O grande dia está cada vez mais próximo para Iury e Daniel Monteiro. O casal, que iniciou a sua história de amor depois de se ter conhecido no Big Brother 2020, prepara-se para dar o nó já no próximo dia 5 de setembro e começou agora a revelar alguns detalhes da cerimónia.

Durante uma reportagem gravada na praia de Carcavelos, os noivos falaram sobre os preparativos e adiantaram que o casamento vai juntar várias figuras bem conhecidas do universo dos reality shows da TVI. Entre os convidados estarão antigos colegas da edição de 2020 do Big Brother, bem como amigos que Iury conheceu mais recentemente no Secret Story – Desafio Final.

Entre as revelações feitas pelo casal, houve uma que despertou especial atenção. Iury e Daniel confirmaram que «Pedro Soá será um dos padrinhos do nosso casamento», atribuindo ao ex-concorrente um papel de destaque naquele que será um dos momentos mais importantes das suas vidas.

A ligação entre Iury, Daniel e Pedro Soá nasceu precisamente durante a experiência televisiva e continua forte vários anos depois. Essa amizade acabou por pesar na escolha do padrinho, numa decisão que os noivos fizeram questão de partilhar publicamente.

Ao longo da conversa, Iury e Daniel recordaram também os primeiros tempos da relação, mostrando-se felizes e ansiosos com a proximidade da cerimónia. Com tudo apontado para setembro, o casal prepara uma celebração rodeada de família, amigos e várias caras conhecidas da televisão, para assinalar aquele que promete ser um dos dias mais especiais das suas vidas.

Veja o vídeo.

 

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