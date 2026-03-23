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Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
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Arrependeu-se? Eva chora desesperada e afirma: «Juro que não tenho mau fundo»
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Sozinha na casa de banho, Eva mostra-se fria: «É um jogo, se quiserem que me tirem daqui»
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Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
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Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque
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Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»

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Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como - TVI

Um jantar de sonho em sua casa, feito por um ex-reality? Sim, é possível e explicamos-lhe como

  • O Triângulo
  • Ontem às 15:12

Esta pode ser a experiência ideal para surpreender a sua cara-metade: um almoço ou jantar de sonho em casa, feito por uma chef de renome, que já entrou num reality da TVI. Contamos-lhe tudo.

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Ganhou visibilidade quando entrou n'O Triângulo, em 2023, e desde então o seu sucesso nunca mais parou de crescer. Tamara Rocha já era chef antes de entrar no reality show da TVI, mas o formato permitiu-lhe dar uma projeção surpreendente ao seu trabalho. Hoje, a jovem tem mais sucesso do que nunca e uma das suas iniciativas está a conquistar os fãs.

Sabia que Tamara Rocha pode ir até sua casa, preparar-lhe um almoço ou jantar de sonho? É verdade. E para o conseguir, só tem de enviar um e-mail para a ex-concorrente d'O Triângulo para agendar esta experiência, que pode ser uma ótima forma de surpreender a sua cara-metade.

A própria faz questão de anunciar esta iniciativa várias vezes nas redes sociais, tal como pode comprovar aqui:

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