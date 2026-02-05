Ao Minuto

Há 1h e 6min
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Há 1h e 18min
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Há 2h e 7min
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Há 2h e 17min
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Há 2h e 49min
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Há 3h e 14min
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Hoje às 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Hoje às 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Hoje às 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Hoje às 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Hoje às 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Hoje às 10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Hoje às 10:29
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
08:50

Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

Hoje às 10:18
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
07:35

Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”

Hoje às 10:17
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
07:35

Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”

Hoje às 10:15
Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Ontem às 21:36
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Acompanhe ao minuto
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas - TVI

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Jéssica Antunes fez uma partilha sobre o seu dia a dia que levantou suspeitas de gravidez. A mulher de Rui Figueiredo decidiu esclarecer tudo.

Relacionados

Jéssica Antunes fez uma partilha nas redes sociais que levantou algumas suspeitas de gravidez por parte dos fãs. A mulher de Rui Figueiredo decidiu mostrar uma mensagem que recebeu de uma seguidora: «Tens cara de grávida.»

Sem rodeios, a ex-concorrente do Big Brother decidiu esclarecer tudo, antes que a especulações aumentassem.  «Eu adoro que tentem especular para daqui a uns tempos dizerem ‘eu disse’. Posso garantir-vos que não estou», garantiu Jéssica Antunes.

Porém, Jéssica revelou uma curiosidade relacionada com o tema: «Sempre que fui à ginecologista por vontade própria, descobri que estava grávida. Portanto, como devem calcular, hoje estava com medinho de lá pôr os pés.»

«Mas esta cara deve ser de cansada aka com frio», findou.

Continue a ler

Relacionados

Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

3 fev, 10:12
1

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Ontem às 18:03
2

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
3

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
4

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
5

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Hoje às 15:18
6

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

3 fev, 16:53
7

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

30 jan, 15:45
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Há 2h e 7min

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Há 2h e 17min

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Há 2h e 49min

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

3 fev, 16:47

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Há 3h e 14min

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Hoje às 16:35