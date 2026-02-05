Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Jéssica Antunes tem certeza sobre o paradeiro da mãe de Maycon Douglas: «É uma situação delicada»

Jéssica Antunes fez uma partilha nas redes sociais que levantou algumas suspeitas de gravidez por parte dos fãs. A mulher de Rui Figueiredo decidiu mostrar uma mensagem que recebeu de uma seguidora: «Tens cara de grávida.»

Sem rodeios, a ex-concorrente do Big Brother decidiu esclarecer tudo, antes que a especulações aumentassem. «Eu adoro que tentem especular para daqui a uns tempos dizerem ‘eu disse’. Posso garantir-vos que não estou», garantiu Jéssica Antunes.

Porém, Jéssica revelou uma curiosidade relacionada com o tema: «Sempre que fui à ginecologista por vontade própria, descobri que estava grávida. Portanto, como devem calcular, hoje estava com medinho de lá pôr os pés.»

«Mas esta cara deve ser de cansada aka com frio», findou.