Depois de relação polémica, ex-concorrente do Big Brother celebra conquista na televisão ao lado do novo namorado

Após relação conturbada com Francisco Vale, Jéssica Galhofas assume novo namorado: e este é o homem que lhe 'roubou' o coração

A ex-concorrente de reality shows, Jéssica Galhofas recorreu às redes sociais para partilhar a emoção vivida após a participação do casal no programa Em Família, da TVI, revelando que a experiência teve um significado muito especial para ambos.

Na publicação, Jéssica destacou que esta foi não só a primeira vez que apareceram juntos em televisão, mas também a estreia absoluta de Rafael no pequeno ecrã. Apesar do nervosismo inicial, a influenciadora mostrou-se orgulhosa da forma como o companheiro lidou com o desafio: «Primeira vez juntos na TV para vocês, primeira vez do Rafa na televisão. O nervosismo dele foi uma coisa de loucos, mas a capacidade que ele teve de falar e poder exprimir o que ele pensava ou sentia foi excelente.»

A influenciadora aproveitou ainda para declarar o amor que sente por Rafael e sublinhar a importância deste momento para a relação: «Fico feliz por partilhar a minha vida com ele, ir hoje no nosso dia falar para vocês foi muito especial, que venham mais dias como estes e espero em breve poder partilhar um lindo segredo que temos. 🙏🏽»

A publicação terminou com uma mensagem de agradecimento ao programa, aos seguidores e, claro, ao namorado: «Obrigada ao @emfamiliatvi pelo o convite. Um obrigada a vocês que estão desse lado hoje e sempre 🫶🏼Amo te Rafael ❤️»

As palavras de Jéssica Galhofas rapidamente chamaram a atenção dos fãs, sobretudo devido à referência a um «lindo segredo», que deixou muitos seguidores curiosos sobre o que poderá estar para breve na vida do casal.