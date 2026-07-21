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O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China - TVI

O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

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Nem a chegada ao destino trouxe descanso a Jéssica Jeremias. Depois do susto vivido durante o voo, a ex-concorrente do Secret Story 10 voltou a passar por momentos de tensão, desta vez já em território chinês.

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Recorde-se que a viagem de sonho em classe executiva ficou marcada por uma reação alérgica inesperada. Depois de consumir caranguejo durante uma das refeições servidas a bordo, Jéssica começou a apresentar vários sintomas, acabando por necessitar de assistência médica ainda durante o voo.

Nas redes sociais, a ex-concorrente mostrou o rosto com várias manchas e explicou aos seguidores o que estava a acontecer. «O caranguejo acabou comigo», escreveu. Mais tarde, revelou ainda que a tripulação estava a contactar os médicos de serviço para autorizarem a administração de uma medicação mais forte: «Estão a contactar os médicos que estão de serviço para autorizarem a darem-me uma medicação mais forte agora.»

Apesar do susto, a viagem prosseguiu e Jéssica acabou por chegar à China. No entanto, quando parecia que os imprevistos tinham terminado, surgiu um novo contratempo.

Através dos stories do Instagram, a ex-concorrente contou que não se lembrava do código de uma das malas, o que a impediu de a abrir. Perante a situação, não houve outra alternativa senão recorrer à força para partir o cadeado e conseguir aceder aos seus pertences.

Entre a reação alérgica em pleno voo e a mala que teve de ser aberta à força já no destino, a viagem de Jéssica Jeremias está longe de corresponder ao cenário tranquilo que tinha imaginado. Ainda assim, a jovem tem continuado a partilhar os vários momentos da aventura com os seguidores, mostrando que, apesar dos percalços, mantém o bom humor e está determinada a aproveitar a experiência na China.

Veja tudo.

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