Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar

Está dentro da casa e ainda não sabe. O feito que Jéssica conquistou pode mudar tudo

A vida milionária de Jéssica. A relação com um ex-jogador do FC Porto e as viagens pelo Mundo

Vida de luxo longe das câmaras. Estas foram as primeiras 48h de Jéssica fora da casa do Secret Story

Jéssica Jeremias foi a segunda classificada do Secret Story 10 e esta terça-feira, 28 de abril, foi convidada especial do Dois às 10, onde falou sobre a sua passagem por esta experiência. Inevitavelmente, a noiva de Wilson Manafá abordou o seu segredo - «Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu» e deu novos detalhes sobre o tema.

«Supostamente, o meu pai dava-se bem com a minha mãe. Mas ele teve atitudes que, na minha opinião, também contribuíram imenso para o falecimento da minha mãe», começou por referir Jéssica.

E prosseguiu: «A minha mãe era fumadora, tinha tido já um AVC, ele sabia que ela não podia fumar e, muitas vezes, para ele ir gastar dinheiro em casinos - contra a vontade dela -, comprava-lhe um maço de tabaco para ela se acalmar e se calar. Ele sabia que ela não podia, porque até já estava medicada.»

Visivelmente emocionada, Jéssica disse ainda: «Não consigo ver coisas boas no meu pai.»