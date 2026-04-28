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Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá - TVI

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

  • Secret Story
  • Há 1h e 40min

Jéssica Jeremias revelou todos os pormenores sobre a história de amor que vive há sete anos ao lado de Wilson Manafá, ex-jogador do FC Porto.

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Jéssica Jeremias ganhou visibilidade quando entrou no Secret Story 10, no passado mês de fevereiro, mas fora da casa já era conhecida por ser a noiva de Wilson Manafá, ex-futebolista do FC Porto. A finalista do reality show da TVI esteve hoje, 28 de abril, no Dois às 10 e falou da sua relação com o atleta, que já dura há sete anos.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Jéssica Jeremias conta como é que conheceu aquele que é o pai do seu filho mais novo, Kendrick. 

«Foi muito engraçado. Conhecemo-nos e ele estava muito calado, estava com um cãozinho ao colo e eu perguntei: 'Como é que se chama?' E ele: 'Wilson.' E eu: 'Não, o cão'.», disse, entre risos.

E acrescentou: «Eu sabia quem ele era através de uma amiga, já tinha visto que ele aparecia no Instagram dela, quando eu cheguei lá, vi que ele estava e associei às imagens que tinha visto.»

Jéssica Jeremias fala ainda sobre como foi o primeiro encontro de Wilson Manafá com a sua filha mais velha, Noa. «Eu deixei bem claro que se a minha filha não se sentisse confortável, que não ia dar. Mas então fiz um jantar lá em casa. Queria que a Noa o conhecesse num ambiente em que estivesse mais gente. Então meti 20 pessoas lá em casa», referiu, entre risos.

«Ela estava a brincar no quarto e veio à cozinha e dá-lhe um chuto na perna e foge para o quarto. Eu gelei. Estavam ali 20 pessoas e ela foi logo brincar com ele. Foi um sinal. E depois ela voltou para vir chamá-lo para brincar com ela e não o queria largar mais, aquilo foi mesmo um sinal. Com tanta gente ali, ela bateu com o Wilson e foi incrível», prosseguiu. 

Pode ver tudo aqui:

Na mesma conversa, Jéssica conta a Cristina e a Cláudio o que mudou na sua relação depois da participação na Casa dos Segredos. «Ficámos os dois um pouco mais ligados. Ele confiou em mim e não pensou duas vezes no que poderia ser ou não prejudicial. Sempre confiei nele e, agora, era a vez dele e assim foi», referiu.

«Esteve quase todos os dias acordado até às tantas da manhã [para a ver na televisão] e ia treinar. E esteve impecável, a fazer jogos incríveis e acordado quase sem dormir. Quando eu soube disso, meu Deus», revelou ainda, orgulhosa da prova de amor que o companheiro lhe deu ao acompanhar a sua passagem pelo Secret Story 10, mesmo estando a viver do outro lado do Mundo, na China. 

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Jéssica Jeremias e Wilson Manafá

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