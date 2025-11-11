Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Ao Minuto

Há 2h e 57min
Marisa 'entala' Leandro? Concorrentes desconfiam de missão: «Continuas a vir contra mim»
02:55

Há 3h e 11min
Ana desconfia da missão de Leandro e espalha teoria: «Ele é que armou a cena toda...»
01:57

Há 3h e 17min
Liliana volta a atacar Pedro e Leandro sai em defesa: «Tu ficaste calada e depois...»
03:15

Há 3h e 19min
Bruno justifica-se a Dylan: «Eu não preciso deles para nada, eu vou ganhar sozinho»
02:07

Há 3h e 36min
Acabou-se a aliança? Bruno e Dylan entram em 'confronto': «Não me sinto confortável»
01:59

Há 3h e 41min
Afinal, é tudo missão! Leandro continua inseparável do Gangue dos Frescos: «É amizade e prevalece»
05:25

Há 3h e 42min
Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso
02:12

Há 3h e 50min
Pedro é alvo de duras críticas da casa... e é defendido pelos 'rivais': «É um jogador forte»
03:03

Há 3h e 54min
Discussão de Liliana e Pedro sobe de tom no Especial: «Só aparece a meter-se entre casais»
03:02

Há 3h e 54min
Liliana expõe atitudes de Pedro: «Ele anda a meter-se na minha relação»
03:02

Há 3h e 54min
Pedro acusa Fábio de ser «burro» e a casa explode: «É falta de coragem, cobardia!»
03:02

Ontem às 21:17
De chorar a rir! Pedro e Fábio brincam com pistas de segredos: com direito a performance e tudo
01:15

Ontem às 21:13
O que se passa entre Dylan e Inês à noite que leva Bruno a sair do quarto? As declarações polémicas
01:28

Ontem às 21:04
Liliana carrega Marisa Susana «às cavalitas»? Críticas dão origem a momento imperdível (e hilariante)
01:05

Ontem às 20:00
Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'
04:15

Ontem às 19:49
«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas
04:50

Ontem às 19:49
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival
03:46

Ontem às 19:35
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado
06:19

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso - TVI

  • Secret Story
  • 11 nov, 12:07

Jéssica Vieira partilhou uma grande novidade no Instagram: a estreia no mundo da música, ao lado de uma cantora de sucesso.

Jéssica Vieira acaba de partilhar uma grande novidade: a estreia no mundo da música. A vencedora do Big Brother Verão, esteve em gravações para o videoclipe da Bruna, que conheceu no Big Brother Verão.

«Bom dia, malta! O dia já começou cedinho, eu sei que este fim-de-semana estive ‘off’ porque estive no Porto, mas já estou em Lisboa em preparativos. Para quê? Para fazer o videoclipe da minha Bruninha», contou a ex-concorrente, nos stories do Instagram.  

Nos vídeos surge ainda João Oliveira, também ex-concorrente deste formato assim como a cantora Bruna. Nestas imagens, podem ver-se bastidores e os preparativos do videoclipe. A concorrente disse que, para já, não pode adiantar mais, diz apenas que está muito satisfeita com o resultado.

No fim do dia, Jéssica Vieira deixou ainda uma mensagem de suspense, que aumenta ainda mais a curiosidade dos fãs: «Está a ser incrível a experiência e eu acho que vocês vão amar, está a ficar lindo.».

