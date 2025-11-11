Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Jéssica Vieira sofre incidente com o carro e revolta-se: «É o País em que nós estamos»

Jéssica Vieira acaba de partilhar uma grande novidade: a estreia no mundo da música. A vencedora do Big Brother Verão, esteve em gravações para o videoclipe da Bruna, que conheceu no Big Brother Verão.

«Bom dia, malta! O dia já começou cedinho, eu sei que este fim-de-semana estive ‘off’ porque estive no Porto, mas já estou em Lisboa em preparativos. Para quê? Para fazer o videoclipe da minha Bruninha», contou a ex-concorrente, nos stories do Instagram.

Nos vídeos surge ainda João Oliveira, também ex-concorrente deste formato assim como a cantora Bruna. Nestas imagens, podem ver-se bastidores e os preparativos do videoclipe. A concorrente disse que, para já, não pode adiantar mais, diz apenas que está muito satisfeita com o resultado.

No fim do dia, Jéssica Vieira deixou ainda uma mensagem de suspense, que aumenta ainda mais a curiosidade dos fãs: «Está a ser incrível a experiência e eu acho que vocês vão amar, está a ficar lindo.».