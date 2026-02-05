Ao Minuto

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: "Precisamos de saber"
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: "Ela tem uma mágoa"
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: "Fica uma marca"
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira - TVI

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Jéssica Vieira decidiu quebrar o silêncio sobre o teor da sua relação com João Oliveira, depois de surgirem informações bombásticas sobre a mesma.

Jéssica Vieira e João Oliveira conheceram-se no Big Brother Verão e, desde então, têm mantido uma forte amizade. A proximidade entre os dois levantou rumores sobre um possível romance, mas a vencedora daquela edição do reality show decidiu esclarecer tudo, de uma vez por todas.

Depois de um amigo próximo de ambos ter revelado, em declarações à TV Guia, que João e Jéssica eram «amigos coloridos» e que não o revelavam «porque não é um namoro sério», a jovem nortenha decidiu pronunciar-se. 

«Não tenho ninguém neste momento. E quando tiver vou dizer nas redes», começou por dizer Jéssica, em declarações à mesma publicação, negando assim o facto de ter um relacionamento amoroso com João Oliveira. Disse ainda que, apesar de serem «muito próximos», são apenas grandes amigos. 

Mais tarde, Jéssica recorreu às redes sociais para reforçar: «Não namoro com o João. Juro. Não tenho ninguém neste momento. E quando tiver, vou dizer nas redes. Somos só amigos, muito próximos, mas mais nada. Estou solteira e boa rapariga.»

João Oliveira também reagiu à notícia, com uma publicação irónica. «De arroz está bom... agora é só o salmão em cima. De mão dada? Onde? Malandrecos», escreveu na legenda de uma partilha que fez de uma manchete de uma revista, que dava conta de que os dois teriam sido apanhados de mãos dadas, na rua.

Veja ainda, na nossa galeria, as melhores fotografias de Jéssica Vieira e de João Oliveira

