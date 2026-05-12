Jéssica e Marcelo cada vez mais próximos. A partilha enigmática que levantou o véu de mais um rumor

Novidade a caminho! Jéssica Vieira surpreende ao lado de conhecido cantor português

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

Depois de se terem conhecido na oitava edição do reality show da TVI, Jéssica Vieira e Marcelo Palma criaram uma amizade próxima que parece estar prestes a ganhar uma nova dimensão.

Nas últimas semanas, ambos têm despertado a curiosidade dos seguidores nas redes sociais através de várias publicações enigmáticas. No passado dia 1 de maio, partilharam fotografias onde surgiam com uma chave na mão, acompanhadas de mensagens misteriosas. «Nem tudo é o que parece», escreveu Jéssica Vieira. Já Marcelo Palma afirmou: «Algumas portas abrem-se por uma razão».

Agora, esta segunda-feira, dia 11, os dois voltaram a alimentar a curiosidade dos fãs. Nas novas imagens divulgadas, surgem duas chaves e vários registos de obras, acompanhados pela frase: «Duas visões. Um projeto. Em breve, vão saber que porta abrem estas chaves».

Apesar do suspense, os ex-concorrentes continuam sem revelar detalhes sobre aquilo que estão a preparar em conjunto.