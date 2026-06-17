Jéssica Vieira destapa o véu e faz revelações inéditas sobre o novo negócio: «Vou fazer parte...»

Meses de mistério! Jéssica Vieira e Marcelo Palma juntos num segredo: «Chegou o momento de revelar»

Pela primeira vez, Jéssica Vieira reage aos rumores de relação com Marcelo Palma: «De onde tiram a ideia?»

Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

Já abriu oficialmente o centro de estética e bem-estar Véluris, um novo espaço criado por Jéssica Vieira em parceria com Marcelo Palma.

Enquanto o comentador de Secret Story – Desafio Final ficará responsável pela gestão do negócio, a vencedora do Big Brother Verão assumirá um papel totalmente ativo no contacto direto com os clientes e no funcionamento diário do espaço.

A própria Jéssica Vieira explicou a sua ligação ao projeto em declarações exclusivas à SELFIE, garantindo total dedicação ao novo desafio: «Eu vou estar aqui a 100%. Sou eu que vou atender», afirmou.

A ex-concorrente reforçou ainda a sua visão pessoal para o negócio e a importância de estar presente no dia a dia do espaço: «Este é o meu espaço. Para mim, não fazia sentido pôr alguém a representar-me. Este é o meu bebé. Quando disse que ia estar num projeto, disse que era eu que ia estar aqui, que as pessoas iam estar próximas de mim... Eu é que vou estar aqui, eu é que vou atender, eu é que vou fazer parte da vida das pessoas».

E terminou com a mesma convicção sobre o modelo de gestão escolhido: «Só me fazia sentido assim», esclareceu.