Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Jéssica Vieira continua a viver um momento especial no campo amoroso. Depois de ter confirmado recentemente que voltou a encontrar o amor, a ex-concorrente do Big Brother mantém a identidade do companheiro longe dos holofotes, uma vez que este não pertence ao meio televisivo.

No entanto, durante a sua presença na Festa de Verão da TVI, a vencedora do Big Brother Verão revelou que a relação evoluiu e que os dois já partilham a mesma casa. A decisão surgiu depois de Marcia Soares ter deixado Lisboa para se mudar para Tondela.

Em conversa com os jornalistas, Jéssica explicou como tudo aconteceu: «A Marcia [Soares] tomou a decisão de ir. Está feliz, a fazer por ela – e bem – e eu apoio-a sempre. Depois, tive de fazer uma escolha: ou fico sozinha, ou junto-me ao meu namorado.»

A ex-concorrente contou ainda que a mudança foi uma decisão ponderada e natural para ambos. «Não é alguém que me é desconhecido, não o conheço há dois dias. Não namoramos há muito tempo, mas já é alguém que está no meu núcleo. Então, juntámos os trapinhos. Juntámos o útil ao agradável.»