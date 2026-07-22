Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Ao Minuto

Hoje às 10:13
Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Hoje às 09:35
Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Ontem às 17:24
Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Ontem às 10:45
O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

20 jul, 21:36
O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

20 jul, 10:56
Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»
01:27

Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»

20 jul, 10:42
Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final
02:44

Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final

20 jul, 10:04
Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

18 jul, 16:32
Ana Sousa cumpre promessa feita ainda dentro do Secret Story. E a história por trás do momento deixa qualquer um emocionado

Ana Sousa cumpre promessa feita ainda dentro do Secret Story. E a história por trás do momento deixa qualquer um emocionado

17 jul, 18:09
Ainda se lembra deste ex-concorrente? Entrou virgem no Secret Story, hoje é pai e está irreconhecível. E estas fotos são a prova

Ainda se lembra deste ex-concorrente? Entrou virgem no Secret Story, hoje é pai e está irreconhecível. E estas fotos são a prova

16 jul, 17:40
Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

16 jul, 12:36
Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

15 jul, 16:03
Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

15 jul, 15:47
Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

15 jul, 11:20
Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

15 jul, 10:19
Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

15 jul, 09:57
Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

14 jul, 19:33
Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Acompanhe ao minuto
Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado - TVI

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

  • Big Brother
  • Há 2h e 37min

A mudança de vida de Marcia Soares acabou por levar Jéssica Vieira a tomar uma decisão importante, que marcou um novo capítulo na sua relação amorosa.

Relacionados

Jéssica Vieira continua a viver um momento especial no campo amoroso. Depois de ter confirmado recentemente que voltou a encontrar o amor, a ex-concorrente do Big Brother mantém a identidade do companheiro longe dos holofotes, uma vez que este não pertence ao meio televisivo.

No entanto, durante a sua presença na Festa de Verão da TVI, a vencedora do Big Brother Verão revelou que a relação evoluiu e que os dois já partilham a mesma casa. A decisão surgiu depois de Marcia Soares ter deixado Lisboa para se mudar para Tondela.

Em conversa com os jornalistas, Jéssica explicou como tudo aconteceu: «A Marcia [Soares] tomou a decisão de ir. Está feliz, a fazer por ela – e bem – e eu apoio-a sempre. Depois, tive de fazer uma escolha: ou fico sozinha, ou junto-me ao meu namorado.»

A ex-concorrente contou ainda que a mudança foi uma decisão ponderada e natural para ambos. «Não é alguém que me é desconhecido, não o conheço há dois dias. Não namoramos há muito tempo, mas já é alguém que está no meu núcleo. Então, juntámos os trapinhos. Juntámos o útil ao agradável.»

Continue a ler

Relacionados

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

Surpresa! Marcia Soares "estreia" novo visual na Summer Party TVI Millennium Estoril

Mais Vistos

Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Big Brother
Hoje às 09:35
1

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Big Brother
26 jun, 15:09
2

Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

Big Brother
Há 3h e 47min
3

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Big Brother
Ontem às 11:51
4

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Big Brother
Há 2h e 37min
5

Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Big Brother
Hoje às 10:13
6

Pais de Raquel emocionam-se ao falar da filha após confronto com Nuno: «Coração de mãe sofre bastante»

Big Brother
Ontem às 11:24
7

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Big Brother
3 jul, 16:41
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37