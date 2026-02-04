Ao Minuto

Há 2h e 5min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 2h e 15min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Hoje às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Hoje às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Hoje às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Hoje às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Hoje às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Hoje às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Hoje às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Hoje às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Hoje às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Hoje às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Hoje às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Hoje às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Hoje às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

Hoje às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Hoje às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Acompanhe ao minuto
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros» - TVI

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, está muito mais magra e as imagens do antes e depois desta transformação são surpreendentes.

Depois de vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira decidiu adotar hábitos de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista! Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, a nortenha partilhou o incrível antes e depois do seu corpo, depois de ter recorrido à ajuda de Francisco Macau. 

«ESTA É A MINHA TRANSFORMAÇÃO. Três meses de trabalho, menos 6 quilos e menos 9 centímetros de perímetro abdominal. Mas não foi só isso. Foi ganhar mais energia e mais VIDA», começou por escrever, na legenda de duas fotografias em que mostra o antes e depois da sua transformação corporal.

«A Team Macau não mudou apenas o meu corpo. Ajudou-me a descobrir uma versão de mim que eu ainda não conhecia, uma Jéssica que aprendeu a cuidar também do que está dentro», acrescentou. 

Pode ver tudo aqui:

A caixa de comentários daquela partilha encheu-se de rasgados elogios à nova silhueta de Jéssica Vieira. «UAU 🔥 estás de parabéns 👏👏 nada que não dê bom resultado com persistência e dedicação 🙏», «Woooow, que resultado 👏», «muito orgulho! que inspiração bonita🤍», «Parabéns 👏👏👏 és linda e isso vem de dentro ❤️», «Uauuuu parabéns 🩵», «Inspiras-me, todos os dias 🤍», «Que mudançaaaaaaaaa!! Tu já eras uma gatona agora então nem se falaaaaaaaa😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Jéssica Vieira que preparámos para si

Continue a ler

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

Ontem às 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 17:01
2

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Hoje às 18:13
3

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 22:06
4

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

Ontem às 16:53
5

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 16:19
6

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Hoje às 15:44
7

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Hoje às 18:03
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:20

Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»

1ª Companhia
Ontem às 23:04
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
Ontem às 17:38
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

1ª Companhia
Ontem às 18:05
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
Ontem às 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 09:37