Há 9 min
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Há 53 min
Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Há 1h e 19min
Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Há 1h e 23min
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Há 1h e 27min
Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Há 1h e 39min
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Há 1h e 43min
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
00:11

Há 1h e 45min
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Há 1h e 50min
Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Há 2h e 20min
De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

Há 2h e 34min
Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Há 2h e 54min
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Há 3h e 56min
Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Há 3h e 58min
Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Hoje às 11:54
Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Hoje às 10:32
Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Hoje às 10:08
Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Hoje às 09:55
Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!» - TVI

Jéssica Vieira anunciou um regresso muito especial nas redes sociais e deixou os fãs em êxtase.

Jéssica Vieira assinala um regresso muito especial. Esta terça-feira, 10 de fevereiro, a vencedora do Big Brother Verão contou aos fãs que a sua loja, Jéssica Vieira Fashion, está de volta e até partilhou um vídeo de um dia de trabalho.

«Vem passar um dia de trabalho comigo como dona de uma loja de roupa online. Se é fácil? Não! Se nos questionamos se o caminho é este? Muitas vezes! Mas quando fazes o que gostas e fazes com amor, no fim tudo vale a pena! A @jessicavieira.fashion está de volta“, escreveu a jovem, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.

Jéssica mostrou-se ainda na loja física, que fica no Porto, e também algumas visitas a fornecedores. Revelou ainda que, esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, vai fazer um direto online nas redes sociais, às 21h15. «Temos encontro marcado, com muitas novidades», escreveu, num story do Instagram.

Veja aqui a publicação:

Na caixa de comentários, os fãs reagiram com entusiasmo à novidade. «que tenhas sempre muito sucesso 🤍», «DA LHEEEEEEE ❤️», «Nunca me vou cansar de dizer a inspiração tão bonita que és, um exemplo a seguir. Muito Orgulho na vossa lojinha, na vossa caminhada. O Sucesso faz-se caminhando 🤍», «Deixe ela com as coisinhas dela 💖», «Muito sucesso Jessica felicidades ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Jéssica Vieira que preparámos para si

