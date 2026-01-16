Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Jéssica Vieira vive uma fase muito feliz da sua vida e mostra-se mais empoderada do que nunca. Depois de ter assumido que tem «o coração meio ocupado», a vencedora do Big Brother Verão recorreu às redes sociais para partilhar as fotos mais ousadas que já tornou públicas.

No Instagram, a jovem, que completou 30 anos no início deste mês, posa com um body muito reduzido, muito justinho ao corpo, que evidencia as curvas de sonho de que é dona.

Pode ver aqui a partilha:

Na caixa de comentários daquela publicação, os fãs renderam-se à sensualidade de Jéssica Vieira. «Poderosa ❤️», «Perfeição 😍», «Lindíssima 🤍», «não tem para ti, UAUU 😮‍💨», «Dá tudo meu amor ❤️🔥», «Sempre arrasar!!💖», «Q deusa💖», «Perder mesmo um mulherão desses ?», «DESENHADA POR DEUS 🤍», pode ler-se.