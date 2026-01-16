Ao Minuto

Há 14 min
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Há 1h e 15min
Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Há 2h e 47min
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Hoje às 15:54
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Hoje às 15:53
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Hoje às 14:15
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar

Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Acompanhe ao minuto
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido - TVI

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Jéssica Vieira mostrou o seu lado mais ousado e posou com um body que deixa muito pouco à imaginação. Veja tudo.

Relacionados

Jéssica Vieira vive uma fase muito feliz da sua vida e mostra-se mais empoderada do que nunca. Depois de ter assumido que tem «o coração meio ocupado», a vencedora do Big Brother Verão recorreu às redes sociais para partilhar as fotos mais ousadas que já tornou públicas.

No Instagram, a jovem, que completou 30 anos no início deste mês, posa com um body muito reduzido, muito justinho ao corpo, que evidencia as curvas de sonho de que é dona.

Pode ver aqui a partilha: 

Na caixa de comentários daquela publicação, os fãs renderam-se à sensualidade de Jéssica Vieira. «Poderosa ❤️», «Perfeição 😍», «Lindíssima 🤍», «não tem para ti, UAUU 😮‍💨», «Dá tudo meu amor ❤️🔥», «Sempre arrasar!!💖», «Q deusa💖», «Perder mesmo um mulherão desses ?», «DESENHADA POR DEUS 🤍», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja ainda as melhores fotos de Jéssica Vieira que preparámos para si!

Continue a ler

Relacionados

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Mais Vistos

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 10:37
1

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 11:13
2
00:27

Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»

1ª Companhia
Hoje às 12:42
3

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Hoje às 10:55
4

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Hoje às 12:46
5

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 14:15
6

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:06
7
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

1ª Companhia
Hoje às 13:30
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Hoje às 12:46

Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...»

Hoje às 11:40

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Hoje às 10:55
01:23

Motivação sem fim. Filipe Delgado puxa pela colega e a recruta "não se deixa ficar"

1ª Companhia
Hoje às 11:30
04:18

"Festinha rija" na base! Os recrutas agradecem pelo momento que tanto esperaram

1ª Companhia
Hoje às 01:42
03:51

Atrito na base. Andrea e Noélia zangam-se e o motivo é insólito

1ª Companhia
Ontem às 21:42