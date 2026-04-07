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Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens - TVI

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

  • Secret Story
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A concorrente já esteve num outro programa da TVI, mas muitos não sabem.

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Antes de entrar na casa do “Secret Story 10”, Jéssica Jeremias já não era uma desconhecida do público. A concorrente da TVI, que tem dado que falar dentro do reality show, conta no seu percurso com uma passagem por outro programa da TVI, antes deste. 

Em 2023, Jéssica participou no programa “Em Família”, da TVI, acompanhada por uma das pessoas mais importantes da sua vida: a avó Maria Manuela, carinhosamente conhecida como Nelinha. Foi precisamente ao lado da avó que ela começou a ganhar notoriedade nas redes sociais, através de vídeos virais que rapidamente conquistaram o público pelo seu humor espontâneo e genuíno.

Os momentos partilhados entre as duas tornaram-se um fenómeno online, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade e a autenticidade da relação. As interações divertidas e naturais entre neta e avó transformaram Nelinha numa figura acarinhada pelos fãs, ajudando a impulsionar a popularidade de Jéssica ainda antes da sua entrada no mundo dos reality shows.

Agora, dentro da casa mais vigiada do país, Jéssica Jeremias leva consigo não só a sua personalidade irreverente, mas também a base de apoio construída ao longo dos anos — muito dela graças à ligação especial com a avó.

A participação no “Secret Story 10” representa, assim, mais um capítulo numa trajetória marcada pela proximidade familiar e pela capacidade de entreter, características que continuam a conquistar quem a acompanha dentro e fora do ecrã.

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