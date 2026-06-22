Jéssica Jeremias faz prognóstico de peso para o pós reality de Sara e assume: «Ela não está à espera...»

Presente no primeiro dia do festival, que contou com Katy Perry como cabeça de cartaz, a finalista do Secret Story 9, Jéssica Jeremias, revelou, em exclusivo à SELFIE, que tem acompanhado atentamente o Secret Story - Desafio Final, e que está a apoiar incondicionalmente a amiga Sara.

Ao falar sobre os mais recentes acontecimentos da casa, Jéssica destacou a intensidade vivida pelos concorrentes nos últimos dias. «Esta semana, houve ainda mais confusão e mais discussão», começou por afirmar. De seguida, acrescentou: «Hoje, estive, inclusivamente, a ver em direto uma discussão entre a Marisa Susana e a Sara [Jesus]. Estou a torcer muito para que a Sara amanhã não saia e fique finalista e que até seja vencedora.»

A ex-concorrente acredita que Sara Jesus reúne todas as condições para conquistar o prémio final. «Acho que tem hipóteses de vencer. Acho que esta foi a quinta semana consecutiva em que ficou em primeiro lugar no ranking de popularidade e o público está a gostar imenso dela. Tem tudo para ganhar», garantiu.

Jéssica Jeremias mostrou-se ainda convencida de que a concorrente ficará surpreendida quando perceber o apoio que conquistou junto dos espectadores. «Acho que ela não está à espera. Acho que vai ficar estupefacta quando sair e vir o apoio do público, porque na edição anterior ela não caiu no gosto do público. Então, acho que ela vai ficar boquiaberta quando sair e vir que deu a volta e que as pessoas estão a adorá-la.»