Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

Jéssica Jeremias ganhou mediatismo depois de, no passado dia 22 de fevereiro, entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 10, e tem feito furor dentro e fora da casa mais vigiada do País. A mulher do ícone do FC Porto Wilson Manafá já é a concorrente mais pesquisada no Google desta edição e tudo por causa das peculiaridades que esconde!

A empresária, de 33 anos, surpreendeu logo na sua entrada no Secret Story, quando protagonizou uma conversa caricata com a Voz e com Cristina Ferreira. Sem papas na língua, Jéssica até chamou à Voz de «rústica», adjetivo que o Soberano tantas vezes usa para caracterizar os seus concorrentes.

Pode assistir aqui ao momento:

Mas há mais momentos virais protagonizados pela concorrente! Jéssica chocou a casa (e os telespectadores do formato da TVI) quando revelou que só consegue dormir ao som do secador do cabelo. Este hábito inusitado gerou espanto em todos e alguma curiosidade cá fora.

Ora veja aqui o momento:

Dividida entre Portugal e a China - onde o companheiro, Wilson Manafá, joga atualmente -, a concorrente teve de aprender a falar chinês e mostrou os seus dotes na casa. Aliás, Jéssica ensinou todos a cantarem os parabéns em chinês e o momento viralizou na Internet.

Não pode mesmo perder este momento icónico:

A falta de talento de Jéssica Jeremias para cantar (especialmente em inglês) também tem divertido o público e os colegas de casa. Recentemente, a concorrente decidiu cantar uma serenata a Pedro... e o momento é de chorar a rir!

Mas se o talento para cantar não é o melhor, no que toca a missões Jéssica é exemplar! A Voz propôs à empresária que convencesse todos os concorrentes de que só come pipocas com os pés... e muitos deles acreditaram!

Mais tarde, e porque a sua missão foi bem-sucedida, a Voz brindou Jéssica com um balde de pipocas e propôs-lhe um novo desafio: tentar comê-las (efetivamente) com os pés. Sem receios, a concorrente aceitou o desafio e cumpriu-o com distinção! O momento viralizou no Instagram da TVI.

Pode ver aqui: