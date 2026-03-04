Ao Minuto

«Se ele não morrer…»: O lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story - TVI

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

  • Secret Story
  • Hoje às 11:48

Esta concorrente do Secret Story é a mais pesquisada no Google: tudo por causa dos hábitos insólitos que tem e dos memes que protagoniza.

Jéssica Jeremias ganhou mediatismo depois de, no passado dia 22 de fevereiro, entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 10, e tem feito furor dentro e fora da casa mais vigiada do País. A mulher do ícone do FC Porto Wilson Manafá já é a concorrente mais pesquisada no Google desta edição e tudo por causa das peculiaridades que esconde!

A empresária, de 33 anos, surpreendeu logo na sua entrada no Secret Story, quando protagonizou uma conversa caricata com a Voz e com Cristina Ferreira. Sem papas na língua, Jéssica até chamou à Voz de «rústica», adjetivo que o Soberano tantas vezes usa para caracterizar os seus concorrentes. 

Pode assistir aqui ao momento:

Mas há mais momentos virais protagonizados pela concorrente! Jéssica chocou a casa (e os telespectadores do formato da TVI) quando revelou que só consegue dormir ao som do secador do cabelo. Este hábito inusitado gerou espanto em todos e alguma curiosidade cá fora.

Ora veja aqui o momento:

Dividida entre Portugal e a China - onde o companheiro, Wilson Manafá, joga atualmente -, a concorrente teve de aprender a falar chinês e mostrou os seus dotes na casa. Aliás, Jéssica ensinou todos a cantarem os parabéns em chinês e o momento viralizou na Internet.

Não pode mesmo perder este momento icónico:

A falta de talento de Jéssica Jeremias para cantar (especialmente em inglês) também tem divertido o público e os colegas de casa. Recentemente, a concorrente decidiu cantar uma serenata a Pedro... e o momento é de chorar a rir!

Mas se o talento para cantar não é o melhor, no que toca a missões Jéssica é exemplar! A Voz propôs à empresária que convencesse todos os concorrentes de que só come pipocas com os pés... e muitos deles acreditaram!

Mais tarde, e porque a sua missão foi bem-sucedida, a Voz brindou Jéssica com um balde de pipocas e propôs-lhe um novo desafio: tentar comê-las (efetivamente) com os pés. Sem receios, a concorrente aceitou o desafio e cumpriu-o com distinção! O momento viralizou no Instagram da TVI.

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

