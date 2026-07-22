Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

Ao Minuto

Hoje às 10:13
Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Hoje às 09:35
Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Ontem às 17:24
Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Ontem às 10:45
O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

O azar continua a perseguir Jéssica Jeremias: depois do susto no avião, surge um novo problema na China

20 jul, 21:36
O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

20 jul, 10:56
Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»
01:27

Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»

20 jul, 10:42
Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final
02:44

Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final

20 jul, 10:04
Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

Bomba! Ariana deixa escapar momento íntimo com Diogo e nós garantimos: Estas são as imagens que nunca viu

18 jul, 16:32
Ana Sousa cumpre promessa feita ainda dentro do Secret Story. E a história por trás do momento deixa qualquer um emocionado

Ana Sousa cumpre promessa feita ainda dentro do Secret Story. E a história por trás do momento deixa qualquer um emocionado

17 jul, 18:09
Ainda se lembra deste ex-concorrente? Entrou virgem no Secret Story, hoje é pai e está irreconhecível. E estas fotos são a prova

Ainda se lembra deste ex-concorrente? Entrou virgem no Secret Story, hoje é pai e está irreconhecível. E estas fotos são a prova

16 jul, 17:40
Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

16 jul, 12:36
Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

15 jul, 16:03
Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

15 jul, 15:47
Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

15 jul, 11:20
Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

15 jul, 10:19
Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

15 jul, 09:57
Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

14 jul, 19:33
Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Acompanhe ao minuto
Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento - TVI

Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

  • Big Brother
  • Há 3h e 20min

Ninguém estava à espera deste encontro. Joana D'Albuquerque e uma das influenciadoras brasileiras mais populares da atualidade juntaram-se em Lisboa e surpreenderam os seguidores.

Relacionados

Joana D'Albuquerque voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um encontro muito especial. A ex-concorrente do Big Brother 2021 surgiu ao lado de Mariana Menezes, mais conhecida nas redes sociais por Mari Menezes, uma das influenciadoras digitais brasileiras mais populares da atualidade.

As duas juntaram-se para uma transmissão em direto nas redes sociais, numa live que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs de ambas.

Mari Menezes encontra-se de férias em Lisboa, onde está a desfrutar de alguns dias de descanso na companhia de amigos vindos do Brasil. A passagem pela capital portuguesa acabou por proporcionar este encontro com Joana D'Albuquerque, que ficou conhecida como a irreverente "beta" de Cascais durante a sua participação no reality show da TVI.

A cumplicidade entre as duas foi evidente ao longo da emissão em direto, com boa disposição, muitas gargalhadas e uma interação que conquistou os seguidores dos dois lados do Atlântico. O momento não demorou a espalhar-se pelas redes sociais, deixando os fãs surpreendidos com esta improvável, mas divertida, união entre duas personalidades que têm marcado presença no universo digital.

Veja a imagem.

Continue a ler

Relacionados

Radiante, Joana d'Albuquerque faz partilha sobre nova fase: «Finalmente disse que sim»

Joana d'Albuquerque exibe compra de luxo e deixa a Internet boquiaberta

Joana d'Albuquerque partilha receita fácil e surpreendente. Baixa em calorias e rica em proteína

Os resultados estão à vista. Após perda de peso, Joana Albuquerque posa em biquíni e mais sexy do que nunca

Mais Vistos

Conhece Marta Cardoso da televisão, mas poucos sabem que esse não é o seu trabalho a tempo inteiro. Saiba qual é

Big Brother
Hoje às 09:35
1

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Big Brother
26 jun, 15:09
2

Joana d'Albuquerque surpreende todos ao surgir junto de uma das influenciadoras do Brasil mais faladas do momento

Big Brother
Há 3h e 20min
3

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Big Brother
Ontem às 11:51
4

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Big Brother
Há 2h e 10min
5

Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

Big Brother
Hoje às 10:13
6

Pais de Raquel emocionam-se ao falar da filha após confronto com Nuno: «Coração de mãe sofre bastante»

Big Brother
Ontem às 11:24
7

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Big Brother
3 jul, 16:41
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37