Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz surpreendeu os fãs e seguidores com uma decisão inesperada que tomou e que tem que ver com o seu aspeto físico, mais concretamente o seu cabelo.

«Despeço-me deste corte de cabelo com leveza. Foi uma fase bonita, vivida com verdade. Gostei, experimentei, não me arrependo», referiu a ex-concorrente do Secret Story, numa publicação na sua página de Instagram.

A jovem de 33 anos acrescentou: «Somos feitas de mudanças, e agora sinto que é tempo de avançar. A fase do cabelo curto cumpriu o seu propósito. A minha identidade pede espaço para voltar».

Veja a partilha em baixo: