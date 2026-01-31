Ao Minuto

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 3h e 49min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Ontem às 20:14
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Ontem às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ontem às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Ontem às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

Ontem às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Ontem às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Ontem às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

30 jan, 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

30 jan, 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

30 jan, 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

30 jan, 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz prepara-se para se despedir de uma «fase bonita» da sua vida. Os fãs ficaram surpreendidos com a novidade.

Joana Diniz anunciou uma despedida marcante. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para partilhar as últimas fotografias com o cabelo curto e revelou que se tratou de «uma fase bonita» que chegou agora ao fim.

«Despeço-me deste corte de cabelo com leveza. Foi uma fase bonita, vivida com verdade. Gostei, experimentei, não me arrependo», começou por escrever, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.

«Somos feitas de mudanças, e agora sinto que é tempo de avançar. A fase do cabelo curto cumpriu o seu propósito. A minha identidade pede espaço para voltar», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários da publicação, surgiram vários comentários de fãs ansiosos por voltar a ver Joana Diniz de cabelo comprido. No entanto, também houve quem referisse que gosta mais de ver a cabeleireira com o cabelo mais curto.

«Entendo-te! Ficava te super bem, mas ansiosa por te ver de cabelão novamente amor 😍», «A tua fase mais linda ... essa do cabelo mais curto!», «E fica te super bem o cabelo assim ..... aliás és linda de qualquer jeito por isso tudo te fica bem Joaninha 🐞», «Linda 😍arrasou😍», «Mulher poderosa sempre +sempre linda 🔝», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Joana Diniz que preparámos para si

