Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anunciou uma despedida marcante. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para partilhar as últimas fotografias com o cabelo curto e revelou que se tratou de «uma fase bonita» que chegou agora ao fim.

«Despeço-me deste corte de cabelo com leveza. Foi uma fase bonita, vivida com verdade. Gostei, experimentei, não me arrependo», começou por escrever, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.



«Somos feitas de mudanças, e agora sinto que é tempo de avançar. A fase do cabelo curto cumpriu o seu propósito. A minha identidade pede espaço para voltar», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários da publicação, surgiram vários comentários de fãs ansiosos por voltar a ver Joana Diniz de cabelo comprido. No entanto, também houve quem referisse que gosta mais de ver a cabeleireira com o cabelo mais curto.

«Entendo-te! Ficava te super bem, mas ansiosa por te ver de cabelão novamente amor 😍», «A tua fase mais linda ... essa do cabelo mais curto!», «E fica te super bem o cabelo assim ..... aliás és linda de qualquer jeito por isso tudo te fica bem Joaninha 🐞», «Linda 😍arrasou😍», «Mulher poderosa sempre +sempre linda 🔝», são alguns dos comentários que se podem ler.