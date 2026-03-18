De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

Assumido! Joana Diniz mostra-se com novo amor: «Já não vivia algo assim há muito tempo»

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Joana Diniz decidiu rumar ao Rio de Janeiro, Brasil, para desfrutar de umas férias paradisíacas. Mas não foi sozinha: a ex-concorrente do Secret Story fez-se acompanhar por dois amigos muito especiais, e também eles ex-concorrentes de realities da TVI: Sónia Jesus e Gabriel Sousa. Numa partilha recente, a cabeleireira mostrou um momento atrevido protagonizado com este último.

Nos stories do Instagram, Joana Diniz publicou uma fotografia em que surge a dar um «pontapé» no rabiosque de Gabriel Sousa, enquanto este apanhava sol na praia. Os calções de banho do ex-concorrente do Big Brother também não passaram despercebidos: são cheios de corações vermelhos, e bastante reduzidos.

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