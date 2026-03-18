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De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother - TVI

De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

  • Secret Story
  • Hoje às 11:58

Joana Diniz está de férias no Brasil e em companhia muito especial. Recentemente, partilhou um registo que não passou despercebido.

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Joana Diniz decidiu rumar ao Rio de Janeiro, Brasil, para desfrutar de umas férias paradisíacas. Mas não foi sozinha: a ex-concorrente do Secret Story fez-se acompanhar por dois amigos muito especiais, e também eles ex-concorrentes de realities da TVI: Sónia Jesus e Gabriel Sousa. Numa partilha recente, a cabeleireira mostrou um momento atrevido protagonizado com este último.

Nos stories do Instagram, Joana Diniz publicou uma fotografia em que surge a dar um «pontapé» no rabiosque de Gabriel Sousa, enquanto este apanhava sol na praia. Os calções de banho do ex-concorrente do Big Brother também não passaram despercebidos: são cheios de corações vermelhos, e bastante reduzidos.

Pode ver tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotografias da férias de Joana Diniz que preparámos para si!

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