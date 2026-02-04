Ao Minuto

Há 3 min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 13 min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Há 3h e 2min
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Há 3h e 26min
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Hoje às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Hoje às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Hoje às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Hoje às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Hoje às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Hoje às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Hoje às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Hoje às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Hoje às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Hoje às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

Hoje às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Hoje às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Ontem às 21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Acompanhe ao minuto
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou» - TVI

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Joana Diniz decidiu mudar de visual e a Internet ficou rendida à sua nova imagem.

Relacionados

Joana Diniz "voltou às origens". Depois de ter anunciado que se iria despedir de «uma fase da sua vida», a ex-concorrente do Secret Story mudou radicalmente de visual e voltou a usar o cabelo muito comprido.

No Instagram, a cabeleireira mostrou o resultado final desta transformação, que surge ao fim de vários meses a usar o cabelo muito curtinho, acima dos ombros. 

«A mamacita VOLTOU ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Colocar cabelo faz reencontrar a minha identidade. @elizangelarodriguez NÃO TEM PARA TI MINHA AMIGA. Há mais de 6 anos a fazer cabelo contigo, e continuas a surpreender 🏆», escreveu, na legenda da publicação em que surge com um cabelão enorme, e ondulado.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos ao novo visual de Joana Diniz e encheram a caixa de comentários da publicação de rasgados elogios. «Amoo🔥», «É tão windinhaaaa 🥰», «O cabelo curto fica te bem mas o comprido linda, ficas INCRÍVEL 😍», «Dá-lhe 🥰», «Poderosa🔥», «Lindíssima ❤️», «O mulherão voltou ❤️», «Esta miúda é linda minha nossa 😍», «linda poderosíssima...», são algumas das mensagens que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Joana Diniz que preparámos para si

Continue a ler

Relacionados

Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Joana Diniz choca todos com confissão sobre João Ricardo: «Estou apaixonada»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

Ontem às 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 17:01
2

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 22:06
3

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Há 3h e 26min
4

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 16:19
5

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

Ontem às 16:53
6

Longe dos quartéis militares, Instrutor Paulo Marques tem uma paixão escondida. E pode surpreendê-lo

Ontem às 17:12
7

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

30 jan, 15:45
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:09

Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas

1ª Companhia
Ontem às 17:52
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
Ontem às 17:38
03:00

Digno de meme. Soraia Sousa confunde nome de localidade com hierarquia militar

1ª Companhia
Ontem às 16:39
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
Ontem às 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 09:37