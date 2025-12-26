«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Ao Minuto

Há 3h e 44min
Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»
02:07

Há 3h e 51min
Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»
04:00

Ontem às 22:12
Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»
00:44

Ontem às 22:12
Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»
02:09

Ontem às 22:10
«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro
03:38

Ontem às 22:05
Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»
00:52

Ontem às 21:59
Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»
03:45

Ontem às 21:59
«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana
03:45

Ontem às 21:55
Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»
03:32

Ontem às 21:51
Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»
03:06

Ontem às 21:28
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Ontem às 21:01
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro
04:24

Ontem às 20:54
Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»
02:12

Ontem às 19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»
02:30

Ontem às 19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»
03:03

Ontem às 19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes
03:49

Ontem às 19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente
01:36

Ontem às 19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»
03:52

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente - TVI

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

  • Secret Story
  • Ontem às 16:42

Joana Diniz passou o Natal no Norte do país ao lado de Sónia Jesus e explicou, no Dois às 10, a forte ligação de amizade que as une.

Joana Diniz celebrou o Natal de forma especial este ano, ao viajar até ao Norte do país para passar a quadra festiva ao lado de alguém muito importante na sua vida: Sónia Jesus. A ex-concorrente de reality shows optou por viver a data em ambiente familiar, longe da habitual rotina.

Na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro, Joana Diniz esteve no Dois às 10, onde esclareceu os motivos que a levaram a passar o Natal ao lado da amiga. Em conversa com Cláudio Ramos, a empresária destacou a forte ligação que as une.

«Somos uma família muito unida. (…) Já temos uma ligação muito grande desde o “Duplo Impacto”, portanto o que foi criando os seus laços e hoje em dia somos todos inseparáveis uns dos outros.», explicou.

Visivelmente emocionada, Joana Diniz fez ainda questão de sublinhar a importância de Sónia Jesus e da sua família na sua vida:

«Eu tenho um amor incondicional pela Sónia. É algo que não sei explicar. E não é só pela Sónia, é por toda a família, porque, de facto, o que me têm dado a mim e à minha filha algo que não se paga», afirmou.

Veja aqui o momento: 

 

