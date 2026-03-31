Entrou no Big Brother e não deixou ninguém indiferente. Agora sofre com morte de pessoa especial

A ex-concorrente do Big Brother 2023, Joana Sobral, recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão emotiva sobre empatia, saúde mental e a importância de olhar para o outro com mais atenção e humanidade.

Na publicação, Joana apela a uma maior capacidade de escuta e compreensão, lembrando que muitas das batalhas que as pessoas enfrentam são invisíveis. “Perguntem. Questionem. Procurem saber do outro. Nunca sabemos verdadeiramente o que cada pessoa carrega dentro de si”, escreveu, sublinhando que as aparências raramente revelam aquilo que alguém está realmente a viver.

A antiga concorrente do reality show destacou também que, muitas vezes, as dores mais profundas são silenciosas e difíceis de explicar. Segundo Joana Sobral, há lutas internas que permanecem escondidas e que podem levar alguém a um sofrimento prolongado. “Não julguem tanto. Não simplifiquem o que não se vê. Há dores silenciosas, há batalhas internas que ninguém consegue explicar”, afirmou.

Na mesma mensagem, a jovem recorda que, quando alguém parte de forma inesperada, isso pode significar que já travava uma batalha interior há muito tempo. “Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro. A mente pode ser um lugar duro, confuso, até enganador”, escreveu.

Apesar da dor associada à perda, Joana Sobral deixa também uma mensagem de aprendizagem coletiva, defendendo que momentos como este devem servir para lembrar a importância de sermos mais atentos e presentes na vida uns dos outros. “Não nos devemos culpar, mas talvez devamos aprender com isto: ser mais gentis, ouvir mais, estar mais presentes”, referiu.

A ex-concorrente reforça ainda a ideia de interdependência entre as pessoas, lembrando que ninguém vive isolado. “Lembrem-se de que o mundo não é feito só de nós, para nós. Vivemos todos no mesmo planeta e precisamos uns dos outros. Somos testemunhos uns dos outros. Em tudo”, escreveu.

Joana Sobral terminou a publicação com uma citação poética sobre a beleza e a resiliência da vida, mesmo perante a dor e a perda: “Vê como está bom tempo, hoje. Inebrio-me todos os dias com a beleza do mundo. E claro que há a morte, o desgosto, o mau tempo, o Dia de Todos-os-Santos, mas a vida sai sempre vitoriosa. Há sempre uma manhã em que a luz é bela e a erva renasce nos terrenos queimados.”

A mensagem termina com uma breve despedida: “Em paz, Manuel Maria”, acompanhada por um coração branco.