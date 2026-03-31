Entrou no Big Brother e não deixou ninguém indiferente. Agora sofre com morte de pessoa especial

Ao Minuto

Há 1h e 40min
Lágrimas e emoções fortes. Segredo de Ana é revelado e concorrentes ficam em choque: «Não tens de ter vergonha»

Lágrimas e emoções fortes. Segredo de Ana é revelado e concorrentes ficam em choque: «Não tens de ter vergonha»

Há 1h e 41min
O momento mais emocionante. Ricardo João abraça Ana ao saber que trabalha em lingerie: «O teu filho deve ter orgulho»
01:21

O momento mais emocionante. Ricardo João abraça Ana ao saber que trabalha em lingerie: «O teu filho deve ter orgulho»

Há 1h e 41min
Ana pede aos pais após revelação do segredo: «Não tenham vergonha de mim»
03:54

Ana pede aos pais após revelação do segredo: «Não tenham vergonha de mim»

Há 1h e 44min
«Não é acompanhante de luxo» Cristina Ferreira esclarece Ricardo João sobre segredo de Ana
03:07

«Não é acompanhante de luxo» Cristina Ferreira esclarece Ricardo João sobre segredo de Ana

Há 1h e 49min
Ricardo João reage ao segredo de Ana de forma inédita: «Tem cabaret»
03:07

Ricardo João reage ao segredo de Ana de forma inédita: «Tem cabaret»

Há 1h e 49min
Luzia acerta no segredo de Ana e a casa reage em choque: «À noite trabalho em lingerie»
03:07

Luzia acerta no segredo de Ana e a casa reage em choque: «À noite trabalho em lingerie»

Há 1h e 49min
O segredo de Ana foi revelado e a reação de Ricardo João não passou despercebida
03:07

O segredo de Ana foi revelado e a reação de Ricardo João não passou despercebida

Há 1h e 53min
Luzia arrisca e carrega no segredo de Ana. Será que acertou?
03:21

Luzia arrisca e carrega no segredo de Ana. Será que acertou?

Há 1h e 57min
Cristina Ferreira incrédula com situação chocante no Secret Story: «Nunca vi isto acontecer»
06:19

Cristina Ferreira incrédula com situação chocante no Secret Story: «Nunca vi isto acontecer»

Há 2h e 5min
«E se o Diogo disser que quer voltar para a Eva?» A resposta de Ariana é inesperada
02:42

«E se o Diogo disser que quer voltar para a Eva?» A resposta de Ariana é inesperada

Há 2h e 7min
Ariana fica em choque ao assistir a conversa de Diogo e Eva: «Estou a ficar sem paciência»
05:46

Ariana fica em choque ao assistir a conversa de Diogo e Eva: «Estou a ficar sem paciência»

Há 2h e 13min
De coração partido, Eva faz confissão sobre Diogo: «Eu ainda o amo. Não se esquece cinco anos assim»
01:57

De coração partido, Eva faz confissão sobre Diogo: «Eu ainda o amo. Não se esquece cinco anos assim»

Há 2h e 15min
Eva chora ao recordar história de amor com Diogo antes da polémica: «Fui o pilar dele»
03:02

Eva chora ao recordar história de amor com Diogo antes da polémica: «Fui o pilar dele»

Há 2h e 19min
«Não podemos ensinar ninguém a amar-nos» Eva em lágrimas ao falar sobre Diogo
06:06

«Não podemos ensinar ninguém a amar-nos» Eva em lágrimas ao falar sobre Diogo

Há 2h e 30min
«Como é que consegues ser feliz em cima de o sofrimento de outra mulher?» Jéssica confronta Ariana
02:58

«Como é que consegues ser feliz em cima de o sofrimento de outra mulher?» Jéssica confronta Ariana

Há 2h e 33min
«Se ele ainda me ama, como é que te sentes bem?» Eva confronta Ariana sem dó nem piedade
03:57

«Se ele ainda me ama, como é que te sentes bem?» Eva confronta Ariana sem dó nem piedade

Há 2h e 34min
«Perdeu-me» Eva assume que nunca mais aceitará Diogo de volta. E esta foi a reação do ex-namorado
04:33

«Perdeu-me» Eva assume que nunca mais aceitará Diogo de volta. E esta foi a reação do ex-namorado

Há 2h e 39min
«O Diogo já a perdeu para sempre?» Eva responde a dura questão de Cristina Ferreira
01:09

«O Diogo já a perdeu para sempre?» Eva responde a dura questão de Cristina Ferreira

Acompanhe ao minuto
Entrou no Big Brother e não deixou ninguém indiferente. Agora sofre com morte de pessoa especial - TVI

Entrou no Big Brother e não deixou ninguém indiferente. Agora sofre com morte de pessoa especial

  • Secret Story
  • Ontem às 10:00

A ex-concorrente do Big Brother 2023, Joana Sobral, recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão emotiva sobre empatia, saúde mental e a importância de ouvir o outro, deixando uma mensagem de despedida a Manuel Maria.

A ex-concorrente do Big Brother 2023, Joana Sobral, recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão emotiva sobre empatia, saúde mental e a importância de olhar para o outro com mais atenção e humanidade.

Na publicação, Joana apela a uma maior capacidade de escuta e compreensão, lembrando que muitas das batalhas que as pessoas enfrentam são invisíveis. “Perguntem. Questionem. Procurem saber do outro. Nunca sabemos verdadeiramente o que cada pessoa carrega dentro de si”, escreveu, sublinhando que as aparências raramente revelam aquilo que alguém está realmente a viver.

A antiga concorrente do reality show destacou também que, muitas vezes, as dores mais profundas são silenciosas e difíceis de explicar. Segundo Joana Sobral, há lutas internas que permanecem escondidas e que podem levar alguém a um sofrimento prolongado. “Não julguem tanto. Não simplifiquem o que não se vê. Há dores silenciosas, há batalhas internas que ninguém consegue explicar”, afirmou.

Na mesma mensagem, a jovem recorda que, quando alguém parte de forma inesperada, isso pode significar que já travava uma batalha interior há muito tempo. “Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro. A mente pode ser um lugar duro, confuso, até enganador”, escreveu.

Apesar da dor associada à perda, Joana Sobral deixa também uma mensagem de aprendizagem coletiva, defendendo que momentos como este devem servir para lembrar a importância de sermos mais atentos e presentes na vida uns dos outros. “Não nos devemos culpar, mas talvez devamos aprender com isto: ser mais gentis, ouvir mais, estar mais presentes”, referiu.

A ex-concorrente reforça ainda a ideia de interdependência entre as pessoas, lembrando que ninguém vive isolado. “Lembrem-se de que o mundo não é feito só de nós, para nós. Vivemos todos no mesmo planeta e precisamos uns dos outros. Somos testemunhos uns dos outros. Em tudo”, escreveu.

Joana Sobral terminou a publicação com uma citação poética sobre a beleza e a resiliência da vida, mesmo perante a dor e a perda: “Vê como está bom tempo, hoje. Inebrio-me todos os dias com a beleza do mundo. E claro que há a morte, o desgosto, o mau tempo, o Dia de Todos-os-Santos, mas a vida sai sempre vitoriosa. Há sempre uma manhã em que a luz é bela e a erva renasce nos terrenos queimados.”

A mensagem termina com uma breve despedida: “Em paz, Manuel Maria”, acompanhada por um coração branco.

Continue a ler

Mais Vistos

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Ontem às 16:35
1

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
2

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
3
06:21

«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar

Secret Story
Ontem às 16:31
4
06:21

«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar

Secret Story
Ontem às 16:31
5
09:33

Ariana faz pergunta implacável a Eva: «Estavas à espera que nos separássemos?»

Secret Story
Ontem às 18:37
6

Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Ontem às 12:41
7
09:01

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»

Secret Story
Ontem às 18:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:56

«Saio e vou à minha vida» Ariana e Diogo conversam sobre futuro da "relação"

Secret Story
Há 3h e 13min
05:03

Ariana entra a meio de conversa privada de Diogo e Liliana. E quer saber tudo o que foi dito

Secret Story
Há 3h e 16min
02:26

Ana aconselha Ariana sobre Diogo e Eva: «Tem respeito pelo passado que eles têm»

Secret Story
Há 3h e 20min
04:37

Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»

Secret Story
Ontem às 19:47
06:57

«Chora. Grita. Deita cá para fora» Liliana apoia Eva em momento frágil

Secret Story
Há 3h e 25min
09:01

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»

Secret Story
Ontem às 18:50
09:33

«Achei que ias ficar com mais rancor, foi bastante rápido»: Eva comenta postura de Ariana com Diogo

Secret Story
Ontem às 18:37