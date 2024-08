Surpresa! Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother, anuncia novidade: «Conto convosco para esta bomba»

Rosa Bela partilha noite especial com Carlos Areia: «Gostamos de experimentar coisas novas…»

Esta quarta-feira, 28 de agosto, Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother 2023, partilhou uma novidade surpreendente com os seguidores em primeira mão! Joana Sobral prepara-se para lançar a sua carreira musical e já anunciou que no dia 30 de agosto pelas 00h00, vai fazer o lançamento oficial da primeira música.

«Conto convosco para esta bomba», revelou.

«RENAISSANCE» é o nome da música e a ex-concorrente do Big Brother confidencia: «Nunca fiz nada do género antes. Gostei muito do resultado final! É, sem dúvida, o reflexo daquilo em que estou a tornar-me. Espero que, de alguma forma, se identifiquem e apreciem esta arte pela qual estou a apaixonar-me.»

Joana assume-se nervosa, mostrando uma atitude expectante «está a ser duro, mas interessante. Até já. Quase, quase».