Joana Taful partilha história inesperada do parto da quinta filha: «Em segundos tudo se complicou…»

Joana Taful, ex-concorrente do «Big Brother», anunciou recentemente o nascimento do seu quinto filho, Maria da Pureza. O parto, que inicialmente parecia ser o mais fácil de todos, tornou-se um verdadeiro desafio, conforme relatado pela própria nas suas redes sociais.

«Alguns dias para recuperar este feito único e muito complicado… Tudo apontava para o mais fácil parto lá de casa, aparentemente sem grande emoção … e em segundos tudo se complicou», escreveu Joana, descrevendo a inesperada reviravolta durante o nascimento.

A situação tornou-se crítica quando o bebé ficou preso, impossibilitando a saída natural. «O bebê quase de fora quando se percebe que está presa e não vai conseguir sair. Correria para uma cesariana de urgência com direito a anestesia geral, criança massacrada, mãe totalmente desfeita e pai com uma capacidade de manter a calma dado o cenário de horror», detalhou Joana, destacando a tensão e o desespero do momento.

Apesar das dificuldades, o desfecho foi positivo. A ex-concorrente expressou a sua gratidão e esperança na nova vida que trouxe ao mundo. «Mas tudo acaba bem quando começa bem! Nasceu uma boneca com uma força de viver, com uma capacidade de resiliência e acima de tudo muito preparada para o mundo que veio! Tenho esperança nela!»

A nova integrante da família, Maria da Pureza, já é muito amada: «Bem vinda ao mundo minha Maria da Pureza, vieste mostrar que apesar do mal, o bem prevalece sempre! Nós já te adoramos» concluiu Joana, celebrando a chegada da filha com uma mensagem de amor e otimismo.