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Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão» - TVI

Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão»

  • Big Brother
  • Hoje às 16:06

Já fora da casa do Big Brother Verão, Joana continua a esclarecer os momentos que mais marcaram a sua participação. Entre os temas inevitáveis está a cumplicidade que desenvolveu com Boris Carvalho, uma aproximação que deu origem a inúmeras especulações.

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Joana voltou a abordar a relação que manteve com Boris Carvalho durante o reality show da TVI. A ex-concorrente fez questão de reforçar que nunca existiu qualquer envolvimento amoroso entre os dois e explicou que só mais tarde se aperceberam de que a amizade poderia estar a ser interpretada de outra forma pelos espectadores. A ex-concorrente contou também que, após sair da casa, fez questão de conversar abertamente com o namorado sobre tudo o que aconteceu durante o programa. Apesar da confiança que existe entre os dois, Joana reconheceu que nem todas as imagens terão sido fáceis de compreender.

«Começámos a perceber que a coisa podia estar mais complicada ou não bem interpretada quando se dão os diretos ou as imagens que nos chocaram um bocado mais», começou por explicar.

Apesar da repercussão cá fora, Joana garantiu que, dentro da casa, nunca sentiu necessidade de mudar a forma como se relacionava com Boris. Segundo a própria, ambos tinham consciência da natureza da ligação que os unia e, por isso, não encaravam o assunto como um problema. «Mas, fora isso, estávamos tão descansados que era só uma amizade e nós sabíamos que era uma amizade, que não pensámos que era um assunto», assegurou.

Durante a conversa, Joana falou ainda sobre a forma como o namorado viveu toda esta situação. Embora tenha sublinhado que este sempre confiou nela, reconheceu que algumas imagens poderão ter levantado dúvidas, sobretudo por não conhecer Boris pessoalmente. «Entende, porque ele conhece-me. Não conhecendo o Boris, fica sempre meio que atrapalhado com a situação. Claro que há atitudes que ele se calhar não consegue ter 100% compreensão da situação», confessou.

Veja o vídeo.

 

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