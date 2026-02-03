Ao Minuto

Há 2h e 31min
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ontem às 17:49
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Ontem às 16:51
Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Ontem às 16:47
Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Ontem às 16:19
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ontem às 15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
00:38

Ontem às 14:55
Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Ontem às 13:58
Liliana e Fábio partilham momento íntimo em casa nova: «Nunca vou esquecer»

Ontem às 12:55
Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Ontem às 12:46
Este galã do Big Brother roubou corações. Agora surge irreconhecível

Ontem às 12:40
Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Ontem às 12:29
Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Ontem às 10:11
Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

2 fev, 18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

2 fev, 17:30
É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

2 fev, 17:23
«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

2 fev, 16:31
Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País - TVI

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

A vida muda e este ex-concorrente que o diga.

Durante anos, João Mota foi sinónimo de intensidade televisiva. Um dos vencedores mais marcantes da história dos realities da TVI, conquistou o público com uma mistura rara de frontalidade, emoção e humanidade.

Mas, longe dos holofotes e das galas em horário nobre, João encontrou um palco bem diferente: o das palavras ditas olhos nos olhos, em escolas e bibliotecas por todo o país.

Hoje, João Mota anda com livros de poesia debaixo do braço e histórias na ponta da língua. Trocou o confessionário pelo círculo de cadeiras, o aplauso fácil pelo silêncio atento.

Em salas cheias de adolescentes, bibliotecas municipais e auditórios escolares, partilha poemas, experiências de vida e, acima de tudo, perguntas. Porque a poesia que leva não vem com respostas fechadas — vem para abrir espaço.

 

Quem o conheceu na televisão lembra-se de um João intenso, emocionalmente exposto, muitas vezes incompreendido, e é precisamente essa vulnerabilidade que hoje se assume como uma das suas maiores forças.

O reality foi um capítulo, a poesia é outro, e ao percorrer o país, escola a escola e biblioteca a biblioteca, vai deixando versos, memórias e sementes.

Talvez nem todos se lembrem dos poemas, mas muitos recordarão a forma como se sentiram naquele dia em que alguém lhes disse que a sua voz também importa — e isso, longe de qualquer ecrã, continua a ser épico.

