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Já nasceu o primeiro filho de João Mota: Todos os detalhes aqui - TVI

Já nasceu o primeiro filho de João Mota: Todos os detalhes aqui

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A notícia foi finalmente confirmada: João Mota já foi pai e o bebé nasceu há cerca de um mês.

João Mota já foi pai. A novidade foi confirmada recentemente durante a participação do vencedor do Secret Story 2 num programa de televisão, onde foi revelado que o primeiro filho nasceu há cerca de um mês.

Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Um dos concorrentes mais acarinhados de sempre dos reality shows portugueses mantém-se afastado dos ecrãs, mas regressou recentemente à televisão para apresentar o seu mais recente livro, numa conversa com Cláudio Ramos no Dois às 10. Na altura da entrevista, gravada antes do nascimento do bebé, João Mota anunciou que estava prestes a estrear-se na paternidade.

A obra é, aliás, dedicada ao filho. No prefácio pode ler-se: «Para ti, meu filho, para que um dia me possas ler e possamos juntos pensar e falar sobre o amor.» Ao reparar na dedicatória, Cláudio Ramos comentou: «Isto leva-me a pensar duas coisas: que querias ter falado mais sobre amor com o teu pai, e que há um filho!»

João Mota confirmou a feliz notícia e mostrou-se emocionado com a chegada do bebé: «Há um filho, sim. Vou ser pai, é para já! Vai ser este mês. Está a ser um processo tão bonito.» O vencedor da Casa dos Segredos 2 não escondeu a emoção ao falar sobre a experiência da gravidez da companheira e da forma como viveu cada etapa.

«Primeiro, pela natureza. Nós vemos os outros a passar por esse momento e é bonito, mas quando somos nós... quando um pontinho passa a ser um embrião, depois um feto e depois um bebé... é indescritível.»

João Mota fez ainda questão de destacar a importância da relação que vive atualmente: «Poder viver isto numa relação tão bonita como aquela com quem estou a viver... é uma relação ótima, é uma pessoa que eu amo de paixão. Só assim foi possível construir tudo o que temos vindo a construir.» Sabe-se ainda que o bebé é um menino, marcando assim um novo e feliz capítulo na vida de João Mota, que já vive plenamente a experiência da paternidade.

Veja o vídeo.

 

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