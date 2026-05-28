Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

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A disputa pelas preferências dos fãs do Secret Story – Desafio Final continua ao rubro. Depois de lançar uma votação nos stories do Instagram para perceber quais os concorrentes favoritos do público, os resultados já foram revelados e há algumas surpresas na tabela.

Sara foi a grande vencedora da votação e conquistou o primeiro lugar entre os seguidores. Pedro Jorge surge logo atrás, em segundo lugar, enquanto João Ricardo fecha o pódio na terceira posição.

Flávia ficou em quarto lugar e Afonso Leitão ocupa a quinta posição da lista. Bruno Simão aparece em sexto, seguido de Catarina Miranda, que arrecadou o sétimo lugar.

Já na reta final da tabela surgem Leandro, em oitavo lugar, Marisa Susana em nono e Liliana, que acabou por ficar na última posição desta votação feita pelos fãs nas redes sociais.