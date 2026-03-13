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Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs - TVI

Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

  • Secret Story
  • Há 2h e 58min

João Ricardo foi vítima de um crime e usou as redes sociais para fazer um apelo a quem o segue.

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João Ricardo foi vítima de roubo de identidade. A revelação foi feita pelo próprio, através de uma partilha que fez nas redes sociais, em que alertou para o uso indevido do seu nome. 

Através dos stories do Instagram, o ex-concorrente do Secret Story e comentador da atual edição do reality show da TVI mostrou um print em que é possível ver o seu nome a ser utilizado para um esquema. 

«Olá, linda! Como está? Obrigada por seguir a minha página e pelo seu apoio enquanto fã. Agradeço muito! Como se chama e de onde é?», lê-se, na mensagem partilhada por Jorri, como é carinhosamente tratado. 

Indignado, João Ricardo reforçou que aquele perfil é falso e fez um apelo a quem o segue. «Olá, lindos e lindas! Podem ajudar-me a denunciar este perfil, por favor? A única página de Instagram que tenho é esta!», referiu. 

Pouco depois, regressou às redes sociais para revelar que a conta falsa já tinha sido apagada.

Pode ver tudo aqui:

 

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