Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

João Ricardo está de regresso à antena da TVI: e esta foi a forma icónica com que anunciou a novidade

João Ricardo foi vítima de roubo de identidade. A revelação foi feita pelo próprio, através de uma partilha que fez nas redes sociais, em que alertou para o uso indevido do seu nome.

Através dos stories do Instagram, o ex-concorrente do Secret Story e comentador da atual edição do reality show da TVI mostrou um print em que é possível ver o seu nome a ser utilizado para um esquema.

«Olá, linda! Como está? Obrigada por seguir a minha página e pelo seu apoio enquanto fã. Agradeço muito! Como se chama e de onde é?», lê-se, na mensagem partilhada por Jorri, como é carinhosamente tratado.

Indignado, João Ricardo reforçou que aquele perfil é falso e fez um apelo a quem o segue. «Olá, lindos e lindas! Podem ajudar-me a denunciar este perfil, por favor? A única página de Instagram que tenho é esta!», referiu.

Pouco depois, regressou às redes sociais para revelar que a conta falsa já tinha sido apagada.