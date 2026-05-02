Comentário sobre o físico de João Ricardo gera discórdia: e a equipa do concorrente 'toma medidas'

Novo amor à vista? João Ricardo responde a Cláudio Ramos e deixa pista: «Nos corredores da TVI…»

Foi o grande rival de Diogo Alexandre no Secret Story 8 e cá fora tornou-se comentador: João Ricardo está no Desafio Final

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João Ricardo tem sido um dos protagonistas do Secret Story - Desafio Final e, esta semana, a equipa que o representa fora da casa divulgou um momento divertido do concorrente, onde este surgia a ouvir uma conversa atrás da porta. No entanto, o vídeo foi alvo de um comentário depreciativo que gerou reações.

Na caixa de comentários daquela publicação, partilhada no Instagram da TVI, um internauta escreveu: «É impressão minha ou estes homens estão mesmo barrigudinhos?».

A equipa que representa Jorri, como é carinhosamente tratado pelos fãs, decidiu reagir àquele comentário e comentou vários emojis a revirar os olhos, como forma de reprovação daquela crítica.