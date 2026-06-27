Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

Clima explode na gala! João Ricardo perde a paciência com Pedro Jorge: «São pessoas que fazem com que este país não ande para a frente»

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Inês Morais marcou presença no programa Em Família, da TVI, onde esteve acompanhada por Diana Lopes e Francisco Monteiro. A bicampeã de reality shows acabou por revelar alguns detalhes de uma conversa privada que teve com João Ricardo , já após o desfecho do programa.

Numa fase inicial da entrevista conduzida por Mónica Jardim e Idevor Mendonça, Inês Morais foi questionada sobre a vitória de Pedro Jorge, que, à semelhança da própria, também se sagrou vencedor em dois reality shows. Sem hesitar, comentou: «O prémio foi bem entregue».

Já sobre João Ricardo, Inês admitiu que já teve oportunidade de falar com ele depois do fim da competição, revelando ainda que não poupou sinceridade na conversa: «Fui-lhe dizer o que se foi passando ao longo deste tempo. Meti-o a par de tudo, dei-lhe na cabeça sobre determinadas movimentações do jogo que eu não gostei», afirmou. Acrescentou ainda: «Ele tem muita gente a gostar dele (...) o que importa é ele focar-se no amor e naquilo que as pessoas fizeram para ele chegar ao lugar onde chegou».

Por fim, Inês Morais comentou a vitória de Pedro Jorge, que ao longo do jogo foi um dos principais adversários de João Ricardo, defendendo que o desfecho deve ser aceite com desportivismo: «Resta-lhe aceitar a derrota e dar os parabéns ao adversário. Pelo que eu vi, ele consegue reconhecer que o Pedro foi um justo vencedor».

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