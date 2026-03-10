Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

A participação de João no Secret Story tem despertado curiosidade entre os fãs do reality show, mas há agora um detalhe fora da casa que está a chamar a atenção. É que o concorrente partilha algo em comum com um conhecido rosto da TVI — e poucos esperariam esta ligação.

Falamos do apresentador Cláudio Ramos e o elo que os une aos dois é nada mais, nada menos do que o personal trainer Bernardo Galvão. O profissional de fitness acompanha ambos e, através das redes sociais, já deixou perceber essa relação.

No Instagram de Bernardo Galvão é possível encontrar várias partilhas relacionadas com os dois. Entre fotografias e momentos de treino, surgem registos tanto com Cláudio Ramos como com João, atual concorrente do Secret Story.

A coincidência não passou despercebida aos mais atentos, que rapidamente começaram a comentar a ligação inesperada. Afinal, antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país, João já cruzava caminhos com figuras bem conhecidas do universo televisivo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Cláudio Ramos e também de João, fora do Secret Story 10.