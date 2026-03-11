Ao Minuto

Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Há 49 min
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
01:52

Há 1h e 9min
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
05:28

Há 1h e 9min
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova
02:11

Há 1h e 12min
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
01:54

Há 1h e 12min
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles
11:26

Há 1h e 16min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 17min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 24min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
07:33

Há 1h e 25min
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
07:33

Há 1h e 34min
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo
07:09

Há 1h e 34min
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
01:28

Há 1h e 43min
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
04:09

Há 1h e 48min
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?
01:11

Há 2h e 13min
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro
01:32

Há 3h e 23min
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana
01:37

Há 3h e 47min
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
02:06

Há 3h e 50min
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
05:50

  • Secret Story
  • Há 1h e 16min

No Especial desta quarta-feira, João decidiu carregar no botão dos segredos e «desmascarou» o casal Diogo e Eva. Veja todas as reações.

No Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 11 de março, os alarmes soaram e João decidiu carregar no botão dos segredos. O concorrente acertou no segredo de Diogo, «A minha namorada está na casa», e as reações foram surpreendentes.

Veja aqui as imagens completas:

Depois de uma tarde cheia de argumentações sobre esta teoria, João decidiu seguir em frente e foi registar a intenção de desvendar o segredo de Diogo. As desconfianças começaram desde o primeiro dia. O concorrente revelou, numa conversa com Sara e Jéssica, que suspeitou que o colega teria alguém dentro da casa assim que foi descoberta a missão com que Ariana entrou, de fingir que conhecia Diogo cá fora.

João ganhou mais certezas quando Hugo assumiu que tinha interesse em Eva e esta recuou na aproximação ao concorrente, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade.

Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação de João:

Percorra a nossa galeria e veja todas as reações da casa à descoberta do segredo de Diogo

