Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

No Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 11 de março, os alarmes soaram e João decidiu carregar no botão dos segredos. O concorrente acertou no segredo de Diogo, «A minha namorada está na casa», e as reações foram surpreendentes.

Veja aqui as imagens completas:

Depois de uma tarde cheia de argumentações sobre esta teoria, João decidiu seguir em frente e foi registar a intenção de desvendar o segredo de Diogo. As desconfianças começaram desde o primeiro dia. O concorrente revelou, numa conversa com Sara e Jéssica, que suspeitou que o colega teria alguém dentro da casa assim que foi descoberta a missão com que Ariana entrou, de fingir que conhecia Diogo cá fora.

João ganhou mais certezas quando Hugo assumiu que tinha interesse em Eva e esta recuou na aproximação ao concorrente, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade.

Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação de João: