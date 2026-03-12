Ao Minuto

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

  • Secret Story
  • Hoje às 12:12

Conheça as novidades do novo ranking de popularidade do Secret Story 10.

Já saiu o segundo Ranking de Popularidade do Secret Story 10 e as preferências começam a fazer-se sentir, de tal forma que no fim está um trio de amigos que tem sido muito falado e no início um casal que luta para não ser descoberto.

Vamos então às posições: Tal como na semana passada, João mantém-se em primeiro lugar com uma percentagem de 87% de aprovação, contra apenas 13% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar também se mantém Eva mas no terceiro há uma mudança: Diogo sobe para o pódio. 

No meio da tabela estão Liliana, Hélder, Catarina e Ana, entre outros concorrentes. Já no final do ranking estão os amigos Norberto, Ricardo João e na última posição Hugo, com 83% de votos negativos e 17% de votos pela positiva.  

 

Veja todas as posições em baixo: 

1º João

2º Eva 

3º Diogo 

4º Jéssica 

5º Luzia 

6º Liliana

7º Hélder

8º Catarina

9º Ana 

10º Tiago 

11º Ariana

12º Sara 

13º Norberto 

14º Ricardo João

15º Hugo 

