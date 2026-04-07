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Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica' - TVI

Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'

  • Secret Story
  • Ontem às 15:49

Nos dias quentes de verão, nada sabe melhor do que um acompanhamento fresco e simples de preparar. A ex-concorrente Jully Rose partilhou nas redes sociais uma das saladas que mais se faz em casa e é um sucesso

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Simples, rápida e cheia de sabor, esta é uma daquelas receitas que nunca falha nos dias quentes. A ex-concorrente do Big Brother, Jully Rose partilhou nas redes sociais aquela que diz ser a salada ou acompanhamento que mais se faz lá em casa. A combinação é fresca, leve e perfeita para acompanhar pratos de verão, especialmente grelhados.

Feita com ingredientes simples e típicos da cozinha portuguesa, esta salada junta tomate, pepino e broa de milho, criando uma mistura equilibrada entre frescura e textura. Segundo Jully Rose, a receita pode ainda ganhar mais sabor com a adição de cebola e folhas de manjericão fresco, embora haja sempre espaço para adaptações.

Ingredientes

  • Tomate maduro
  • Pepino
  • Broa de milho
  • Azeite
  • Sal
  • (Opcional) Cebola
  • (Opcional) Folhas de manjericão fresco

Modo de preparação

Comece por cortar o tomate em pedaços médios e o pepino em rodelas ou cubos. Coloque tudo numa taça larga para facilitar a mistura.

De seguida, corte a broa de milho em pequenos pedaços ou cubos e adicione aos restantes ingredientes. A broa vai absorver parte do tempero e do sumo do tomate, o que dá à salada uma textura muito característica e saborosa.

Tempere com azeite e sal a gosto e misture bem. Se gostar, pode acrescentar cebola cortada em fatias finas e algumas folhas de manjericão fresco, que dão um aroma ainda mais intenso e mediterrânico ao prato.

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