Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro está muito mais magra desde que decidiu adotar um estilo de vida mais saudável. No entanto, a irmã de Cristiano Ronaldo não esquece os anos em que viveu com excesso de peso e, neste Dia Mundial da Obesidade, celebrado a 4 de março, decidiu pronunciar-se sobre o tema.

No Instagram, a ex-concorrente da versão espanhola do reality show Survivor partilhou um registo com uma foto sua mais atual e uma outra mais antiga, onde é possível ver as mudanças impressionantes da sua forma física.

«Nestas fotografias estão duas versões de mim. A mesma mulher. A mesma mãe. Mas em momentos muito diferentes da minha vida», começou por dizer, para depois sublinhar o momento em que decidiu mudar radicalmente os seus hábitos: «Houve uma altura em que cheguei aos 118 kg. Não era apenas o peso… era o cansaço constante, a falta de energia, a dificuldade em reconhecer-me ao espelho e, muitas vezes, a luta silenciosa dentro de mim.»

Katia Aveiro confidenciou que se sente outra pessoa e que esta mudança foi crucial para ganhar amor próprio e saúde. «Hoje sou uma nova Katia. Mais consciente, mais forte e com muito mais amor-próprio. Aprendi a olhar para a minha saúde com respeito, a ouvir o meu corpo e a cuidar de mim sem pressa, mas com verdade. Se a minha história puder tocar ou inspirar alguém que esteja a viver uma luta semelhante, então já valeu a pena partilhar», admitiu

Por fim, Katia Aveiro quis deixar uma mensagem de força a todos aqueles que estão a lutar contra a obesidade. «A obesidade não é apenas uma questão estética. É uma luta real para milhões de pessoas. Hoje deixo um abraço cheio de força a todos os que estão nesta caminhada. Vocês não estão sozinhos. E lembrem-se sempre de uma coisa: o primeiro passo é começar a amar-se o suficiente para querer mudar», completou.