Kelly Baron revela o motivo do filho ter nascido no Brasil: «O coração falou mais alto...». Saiba tudo!

As imagens inéditas e emocionantes do parto de Kelly Baron! Veja aqui

Mais um «baby BB» a caminho! Foi através do Instagram que Kelly Baron anunciou estar grávida! «Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora, somos três!", escreveu a ex-concorrente do Big Brother VIP, na legenda de várias imagens, na qual exibe a barriga de grávida, ao lado do seu marido, Pedro Guedes.

O casal está a poucos dias de conhecer o filho. No dia 2 de junho, Kelly Baron recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo, onde revela finalmente que o filho se irá chamar Miguel. «9 meses para escolhermos o seu nome, meu filho. Terá o segundo nome do seu pai. Que Deus te abençoe!», escreveu na descrição.

Hoje, dia 24 de junho, o casal partilhou a chegada do filho! Já nasceu o Miguel Guedes Baron! Na sua rede social, a ex-concorrente do Big Brother esceveu: Estamos vivendo um sonho»

Kelly Baron recorreu ao Instagram onde abriu uma caixa de perguntas para os seus seguidores poderem colocar algumas questões e curiosidades.

«No Brasil, tiveste ajuda. Em Portugal, não ias ter dos pais do Pedro também?», quis saber uma internauta, referindo-se à rede de apoio com a qual Kelly Baron está a contar neste momento.

«Claro que sim, porque a família do Pedro é a minha também e vice-versa. Amo os meus sogros e estava tudo certo para que o Miguel nascesse em Portugal, mas o coração falou mais alto e decidimos (em cima da hora) viajar para o Brasil para estar ao lado da minha mãe e da família no pós-parto. E foi a melhor decisão!», garantiu Kelly.

«Foi o maridão quem também me incentivou!», completou ainda.